نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج وظائف شؤون الأفواج الأمنية عبر أبشر توظيف نتائج القبول المبدئي للكادر النسائي 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج وظائف شؤون الأفواج الأمنية 1442 الكادر النسائي، من الموضوعات ذات البحث الكبير على مؤشر البحث العالمي جوجل، حيث قامت وزارة الداخلية السعودية بالإعلان عن نتائج القبول المبدئي، للوظائف المعلن عنها للكادر النسائي 1442 التي كانت خلال الفترة من 30 يناير الماضي وحتي 4 فبراير 2021، وكان التقديم عبر رابط أبشر توظيف، البوابة الإلكترونية المعتمدة للإعلان عن وظائف وزارة الداخلية، كما يتم الإعلان عن النتائج من خلالها.

إعلان نتائج القبول المبدئي لوظائف شؤون الأفواج الأمنية 1442 نساء

بالفعل تم الإعلان منذ ساعات عن نتائج القبول المبدئي، لوظائف الكادر النسائي “جندي، جندي أول” بوكالة شؤون الأفواج الأمنية 1442، عبر رابط أبشر توظيف الإلكتروني، فتستطيع المتقدمات التعرف على نتائجهم بالدخول على الرابط المباشر الرسمي، والاستعلام عن النتائج ومعرفة باقي الإجراءات لإتمام القبول، نظراً لآن القبول المبدئي لا يعني القبول النهائي.

رابط الاستعلام عن نتائج القبول بوظائف شؤون الأفواج

الدخول على رابط أبشر توظيف “job.sa”.

كتابة بيانات المتقدمة.

الاطلاع على نتيجة القبول المبدئي.

منصة أبشر توظيف

تعتبر منصة أبشر توظيف من أهم المنصات الرسمية في المملكة العربية السعودية، التي يتم من خلالها الإعلان عن الوظائف الحكومية في مختلف الجهات، كما يتم الإعلان عن نتائج القبول لهذه الوظائف، حيث يقوم المتقدم على الوظيفة بتسجيل بياناته، ورفع المستندات المطلوبة طبقاً للوظيفة وحسب الشروط التي يتم تحديدها، وتسجيل طلب الوظيفة وانتظار نتيجته على المنصة.

المستندات المطلوبة لإتمام القبول في وظائف شؤون الأفواج الأمنية

طباعة نموذج تحديد موعد المراجعة وإحضاره خلال التواجد بكلية الملك فهد الأمنية. وجود أصل الهوية الوطنية وعدد 2 صورة منها أثناء المقابلة. إحضار أصل الشهادة الثانوية أو ما يعادلها مع وجود عدد 2 صورة منها مصدق عليها. في حالة وجود شهادات إضافية تم تسجيلها خلال التقديم على منصة أبشر توظيف، يجب إحضار الأصل للمطابقة على أن يكون مصدق عليها. إحضار صورة من اختبار القدرات العامة قياس مُبين فيه الدرجة. للحاصلين على المؤهل من خارج المملكة ضرورة إحضار شهادة المعادلة مصدق عليها. إحضار ملف لحفظ المستندات. إحضار قلم أزرق جاف. عدم اصطحاب مرافقين أثناء المراجعة. عدم الدخول بأي حقائب.