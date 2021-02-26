نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “عاجل” نتائج القبول لوظائف الأفواج الأمنية للكادر النسائي 1442 عبر رابط أبشر توظيف طالع الأسماء في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج القبول لوظائف الأفواج الأمنية، من أشهر كلمات البحث الآن من قبل النساء السعوديات المتقدمين لشغل وظائف “جندي، جندي أول”، بعد أن أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية السعودية عن نتائج القبول وأشارة الإدارة العامة، أنه يمكن لجميع المترشحات بصورة مبدئية الاستعلام عن أسمائهم عبر رابط أبشر توظيف وجاء إعلان النتائج عبر وكالة الأنباء السعودية “واس”، ودعت المترشحات إلي ضرورة استكمال إجراءات القبول، وإحضار المستندات المطلوبة في الوقت المحدد لهن.

رابط أبشر توظيف للاستعلام عن نتائج القبول لوظائف الأفواج الأمنية

بحسب ما جاء في الموقع الإلكتروني لوكالة الأنباء السعودية، فأنه يمكن لجميع المترشحات مبدئياً الدخول على رابط أبشر توظيف برقم الطلب ورقم الهوية الوطنية والاستعلام عن أسمائهن.

طريقة الاستعلام عن نتائج الأفواج الأمنية عبر أبشر توظيف

الدخول على البوابة الإلكترونية أبشر توظيف .

. تسجيل البيانات المطلوبة للمترشحة على الوظائف.

الضغط على زر استعلام سوف تظهر الأسماء المترشحة للوظائف.

المستندات المطلوبة للمراجعة

أحضار نموزج موعد المراجعة الذي تم طباعته. أصل بطاقة الهوية الوطنية وصورتان منها، وإحضار أصل شهادة المؤهل وصورتن منها أيضاً في حالة وجود دورات إضافية لحملة الدبلومات والبكالوريوس يجب إحضار أصل الشهادات للمطابقة والمراجعة ويجب أن تكون مصدق عليها. في حالة الحصول على شهادة من خارج المملكة يجب أن تكون معادلة من قبل وزارة التعليم في المملكة. صورة ضوئية من أختبار “قياس” موضح بها الدرجات. يمنع أصطحاب أي من الأقارب أي كانت درجة القرابة ويمنع الدخول بأي متعلقات شخصية.

تعليمات هامة للمترشحات على الوظائف

مكان المراجعة هو كلية الملك فهد الأمنية “المعهد النسائي الأمني” في محافظة الرياض.

يجب علة المترشحات الحفاظ على التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة.

يجب الالتزام بالزي المناسب للمكان ويمنع أرتداء العبايات.

يجب الالتزام بالموعد المحدد لكل مترشحة ومن تتخلف تعتبر متنازلة عن حقها في الوظيفة.

لن يسمح بالدخول للمترشحات إلا بتحميل تطبيق توكلنا.

نتائج القبول لوظائف الأفواج الأمنية للكار النسائي

قوات الأفواج الأمنية هي قوات تابعة لوزارة الداخلية السعودية، وتعتبر إحدى أفرع المنظومة الأمنية، الهادفة إلي فرد الأمن خاصة على الحدود والمناطق الجبلية، ولها صلاحيات التفتيش والمطاردة وإطلاق النيران عند الضرورة، وكان قد صدر مرسوم ملكي بإنشاء القوات الأمنية في 11 أغسطس عام 2010، وتم اعتمادها رسمياً ضمن المنظومة الأمنية السعودية عام 2015 وتحديداً يوم 14 ديسمبر 2015.