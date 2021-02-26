نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط بنك التسليف الجديدة وشروط قرض الأسرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة بنك التسليف أو ما يعرف باسم بنك التنمية الاجتماعية، هو واحد من أفضل البنوك الحكومية الهامة بالمملكة العربية السعودية، حيث يتميز بالعديد من المنتجات المصرفية الإلكترونية المختلفة التي يقدمها لعملائه بأفضل جودة وأسرع وقت للتمويل ليستهدف بذلك الكثير من الفئات أصحاب الدخل المنخفض، ويمكن منح تمويل لجميع الموظفين سواء بالقطاع الحكومي أو الخاص من الرجال والسيدات، كما يمنح بنك التسليف قروض للأرامل والمطلقات وكذلك السيدات التسليف تعيل أطفالا بمفردها لتحسين الظروف المعيشية الخاصة بهم بشروط وأقساط ميسرة، ويأتي هذا ضمن رؤية المملكة العربية السعودية لرفع المستوى الاقتصادي وكذلك التكافل الإجتماعي للأسر، لذلك عزيزي القارئ كل ما عليك هو الاسترخاء ومتابعة قراءة هذا المقال من خلال موقعنا ثقفني لمعرفة كل ما هو جديد بخصوص شروط بنك التسليف وشروط قرض بنك التسليف.

ما هي شروط بنك التسليف الجديدة ؟

أعلن بنك التسليف المعروف بأسم بنك التنمية الاجتماعية عن إطلاق العديد المنتجات التمويلية الجديدة التي تناسب الكثير من الفئات أصحاب الدخل المحدود بالمملكة العربية السعودية، وذلك لمواجهة الظروف المعيشية الصعبة خاصة بعد انتشار جائحة فيروس كورونا بشكله الجديد، لذلك يقوم بنك التسليف أو بنك التنمية الاجتماعية بتمويل العديد من الفئات مثل الشباب المقبلين على الزواج والأشخاص ذوي الحرف البسيطة والمهارات المتخصصة وذلك بهدف تخصيص مشروع لهم للربح منه وتحقيق حياة كريمة وكذلك بتمويل ميسر متوافق مع الشريعة الإسلامية، كذلك يدعم بنك التسليف بتوفير تمويل مخصص لأصحاب المشاريع الجديدة والمشاريع الصغيرة وكذلك بهدف زيادة كفاءتهم الإنتاجية.

ويجب أن تعلم أن شروط بنك التسليف الجديدة تختلف باختلاف الحالة المالية والحالة الاجتماعية للمتقدم لطلب التمويل وكذلك باختلاف نوع التمويل المطلوب، لذلك سوف نتعرف من خلال السطور القادمة على أنواع شروط بنك التسليف أو بنك التنمية الاجتماعية الواجب توافرها لكل أنواع التمويل المتاحة مثل: شروط قروض الأسرة بنك التسليف.

شروط قرض الأسرة بنك التسليف

إذا كنت تريد الحصول على قرض الأسرة من بنك التسليف فلابد من معرفة الشروط التي حددها البنك وكذلك يجب أن تتوفر لديك هذه الشروط ومن أهمها:

يجب أن يكون المتقدم الراغب في الحصول على قرض الأسرة سعودي الجنسية ومقيم أيضا بالمملكة. يجب ألا يزيد عمر المتقدم للحصول على القرض عن 70 عاماً عند استحقاق القرض، و 55 عاما للكفيل. يجب ألا يكون على المتقدم للحصول على قرض الأسرة أي ديون غير مسددة أو أي أقساط متأخرة. الراتب الشهري للمتقدم لا يقل عن 10 آلاف ريال سعودي، وكذلك لا يزيد إجمالي الدخل السنوي للمتقدم 120 ألف ريال سعودي، وكذلك أيضا لا يتجاوز مبلغ دخل الفرد داخل الأسرة عن 2000 ريال سعودي. يجب أن تتوفر جميع الأوراق والمستندات المطلوبة وكلك الضمانات المطلوبة التي يحدده بنك التسليف. الأبناء سواء الابن أو الابنة يتم احتسابهم الذين ضمن الأسرة عند الحصول على قرض الأسرة، هذا في حالة أن (الابن أو الابنة) ليس موظف أو متزوج. يمكن للسيدات المطلقات أو الأرامل أو النساء المهجورة أو السيدة التي تعيل أطفال، الحصول على قرض الأسرة من بنك التسليف بغض النظر عن العمر.