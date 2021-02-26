نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بنك التسليف والادخار حجز موعد ورقم التواصل 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة بنك التسليف والادخار المسمى ببنك التنمية الاجتماعية حالياً، أمر الملك السعودي بإنشائه عام 1971 لدعم الاقتصاد السعودي ومساعدة الأفراد في البدء في عمل مشاريعهم الصغيرة والكبيرة حرصاً على تنمية وتطوير البلاد، لذلك نتعرف الآن على تفاصيل حجز موعد في بنك التسليف والادخار رسميًا كما نتعرف على أرقام البنك في جميع المناطق، إليك التفاصيل…

حجز موعد بنك التسليف

حتى يمكنك حجز موعد من بنك التسليف بشكل سهل وبسيط عليك اتباع كافة الخطوات القادمة:

لابد من الدخول إلى الصفحة الرسمية لبنك التنمية الاجتماعية وهو نفسه بنك التسليف والادخار في السابق.

قم بفتح قائمة الخدمات واختر من بينها خدمة حجز موعد بنك التسليف والادخار، ومن قم بالضغط على أيقونة الذهاب لهذا الخدمة.

تقوم صفحة تسجيل الدخول بالتحميل لكتابة اسم المستخدم ورقم المرور في حال كان لديك حساب سابق، أو التسجيل كمستخدم جديد بكتابة كافة البيانات الشخصية في حال كانت هذه أول مرة للتسجيل فيه.

بعد التسجيل يعرض الموقع المواعيد المناسبة لحجز موعد، يقوم المستخدم بحجز الموعد المناسب له والضغط عليه.

تظهر استمارة لتأكيد حجز الموعد من خلال ملء كافة البيانات الموجودة فيها وفور الانتهاء من كتابها يتم الضغط على كلمة تأكيد.

يتيح بنك التسليف بعض الأرقام المجانية ل الاتصال به و الاستعلام عن كافة الخدمات والمزايا التي يقدمها من خلال كافة الفروع الخاصة به كالتالي:

رقم فرع الإدارة العامة 0112746444

رقم فرع الرياض 0112093790 .

. رقم فرع جدة 0126688060 .

. رقم فرع الدمام 0138315875 .

. رقم فرع مكة المكرمة 0125765357 .

. رقم فرع المدينة المنورة 0148490713 .

. رقم فرع الاحساء 0135830306 .

. رقم فرع خميس مشيط 0172354306 .

. رقم فرع الطائف 7375688 012.

كما يمكن التواصل مع بنك التسليف والادخار عبر الرقم الموحد خاصتهم 920008002، أو من خلال التواصل عبر البريد الإلكتروني الموجود على الصفحة الرسمية على الإنترنت.