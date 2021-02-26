نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نتائج قبول الوظائف العسكرية للرجال عبر منصة ابشر توظيف لإعلان نتيجة العمليات الأمنية في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط إعلان نتاج قبول الوظائف العسكرية الذي قام المركز الوطني للعمليات الأمنية بتفعيل الموقع وذلك لاستخراج نتائج قبول الوظائف العسكرية للرجال، والذي يتم من خلال المنصة الإلكترونية للتوظيف بالمملكة” أبشر توظيف”، ويقوم اليوم الإعلان عن المرحلة الثانية من النتائج وهي نتائج رتب وكيل ورقيب وعرّيف وجندي وجندي أول بالمركز الوطني بالمملكة.

رابط المركز الوطني للعمليات الأمنية

قبول الوظائف العسكرية 1442

قامت المنصة الإلكترونية بالمملكة أبشر بالإعلان عن القبول المبدئي لوظائف العمليات الأمنية والعسكرية التي قد تم تقديم طلبات التوظيف فيها منذ فترة، وقد تقدم إليها أعداد من الرجال والنساء الذين تنطبق عليهم شروط العمل، مع الالتزام بمصوغات العمل والمعايير الخاصة بهذا النوع من العمل، وتم اليوم الإعلان عن القبول المبدئي لوظائف الرجال عبر رابط المنصة الإلكترونية الرسمي.

الاستعلام عن نتائج وظائف العمليات الأمنية

قام المركز الوطني للعمليات الأمنية بإتاحة رابط الاستعلام عن نتائج الوظائف العسكرية الخاصة بالعمليات الأمنية اليوم، وذلك للرجال، على أن يتابع المستعلم الدخول على رابط الموقع بين الحين والآخر في حال لم يجد الرابط يعمل بشكل صحيح، ويكون عدم عمل الرابط بسبب كثرة دخول المواطنين عليه للاستعلام، وعلى كل من يتمكن من الدخول وظهور اسمه من المقبولين أن يتوجه بمصوغات العمل والمستندات اللازمة إلى مقر المركز الوطني لاستكمال إجراءات العمل.

الأوراق والشروط المطلوبة عند الالتحاق بوظائف المركز

يتم إحضار النموذج الخاص بالقبول في الوظيفة مطبوعا عبر رابط منصة أبشر.

إحضار البطاقة الوطنية للمتقدم مع صورتين ضوئيتين منها.

يقوم أيضا بإحضار شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها (أصل الشهادة).

جميع الشهادات المعادلة من المملكة أو من خارج المملكة.

شهادة باجتياز اختبار القياس للقدرات.

عدد أربعة صور حديثة ملونة.

قلم يخص المتقدم لاستعماله الشخصي.