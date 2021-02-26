نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط الاستعلام عن نتائج المباحث العامة والمستندات المطلوبة في المقال التالي

عمر شويل - جدة نشرت منصة أبشر الإلكترونية للتوظيف jobs.sa نتائج المباحث العامة بالسعودية لعام 1442 هجرية، وذلك للسادة المتقدمين للعمل بوظائف المباحث العامة السعودية للتعيين على رتبة “عريف، أو رقيب، أو جندي” بالمملكة العربية السعودية، وقد تم إعلان النتائج بالفعل وتم إتاحة رابط الاستعلام عن نتئاج المباحث العامة 1442 هجرية بالمملكة العربية السعودية.

وقد أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي نتائج قبول المباحث العامة 1442 بالسعودية وقد طالبت السادة المقبولين بإحضار المستندات والأوراق المطلوبة وذلك عند المراجعة أو المقابلة الشخصية، كما حددت تعليمات الحضور والأماكن والمواعيد الخاصة بالمراجعة والمقابلة الشخصية للسادة المقبولين.

المستندات المطلوبة بعد إعلان نتائج المباحثالعامة 1442 هـ

طباعة النموذج الخاص بطلب الالتحاق بالخدمة العسكرية من خلال منصة أبشر للخدمات الإلكترونية.

يتم ملء البيانات المطلوبة فى النموذج السابق وتوقيعه من الجهات ذات العلاقة ثم إحضاره في الموعد الخاص بالمراجعة.

عدد 2 صورة طبق الأصل من أصل المؤهل الدراسي، والشهادات الأخري المناسبة للوظيفة المتقدم عليها.

إحضار عدد 4 صور ضوئية من بطاقة الهوية الوطنية للمقبول بجانب إحضار الأصل للإطلاع.

إحضار عدد 2 صورة من سجل الأسرة للمقبول في حالة كان متزوج.

تقديم شهادة حسن السيرة والسمعة والسلوك.

تقديم صورة من بطاقة الهوية الوطنية أو سجل الأسرة لوالد المتقدم.

عدد واحد صورة من بطاقة الهوية الوطنية أو سجل الأسرة أو حفيظة النفوس لولي أمر المتقدم إلى جانب ما يثبت ذلك في حال عدم وجود الوالد.

عدد واحد صورة من بطاقة الهوية أو سجل الأسرة أو حفيظة النفوس لجد المتقدم إن وجد.

إحضار عدد واحد صورة من بطاقة الهوية لوطنية لأم المقبول في حال لم تكن مضافة بسجل الأسرة للوالد أو أي إثبات للأم.

إحضار عدد 8 صور حديثة وملونة يكون المتقدم فيها مكشوف الرأس مقاس 4× 6 ذات خلفية بيضاء.

إحضار عدد 2 نسخة من السجل الأكاديمي للحاصلين على درجتي البكالوريوس والدبلوم مع إحضار الأصل للإطلاع.

يتم معادلة الشهادة من وزارة التعليم في حال كانت صادرة من خارج المملكة العربية السعودية.

إحضار عدد واحد ملف بلاستيك شفاف لكي توضع فيه كافة المستندات سالفة الذكر.

وفي حال وجود أية أوراق أو مستندات ناقصة يتم استبعاد المتقدم من اللجنة.

رابط الاستعلام عن نتائج المباحث العامة 1442هـ بالسعودية

ويمكن الاستعلام عن نتائج المقبولين لشغل وظئفة رقيب أو عريف أو جندي بالمملكة العربية السعودية من هلال منصة أبشر الإلكترونية من خلال الرابط الرسمي للتوظيف jobs.sa وذلك لمعرفة موعد المراجعة ومكانها وموعد المقابلةالشخصية لكل المقبولين.

وكانت مديرية المباحث العامة بالسعودية قد أعلنت اليوم عن أسماء المقبولين فى المباحث العامة لعام 1442 هجرية ونشرت الأسماء بصيغة pdf على الحساب الرسمي لمنصة أبشر على تويتر وذلك للحاصلين على الثانوية العامة أو الدبلومات أو الحاصلين على درجة البكالوريوس، وقد تم قبول عدد كبير من المتقدمين، ويمكن الحصول على النتيجة ومعرفة أسماء المقبولين من خلال منصة أبشر الإلكترونية للتوظيف بالسعودية.

خطوات الاستعلام عن نتائج المباحث العامة 1442 برقم الهوية

وقد نشر موقع جدارة اسماء المقبولين فى وظائف المباحث العامة بوظيفة عريف ورقيب وجندى بالمملكة العربية السعودية ونشر نتائج وأسماء المقبولين بصيغة pdf على الموقع ويمكن الحصول عليها كالتالي:-

تسجيل الدخول على موقع جدارة

الضغط على أيقونة “نتائج النيابة العامة 1442 هجرية”.

يتم فتح الصفحة الرئيسية لموقع الوزارة فيتم التسجيل وادخال كافة البيانات المطلوبة لتسجيل الدخول.

بعد الدخول يطلب رمز التحقق ثم نقوم بالضغط على استعلام.

يتم تحويلك إلى صفحة الوظائف اختر منها خانة النيابة العامة فتظهر النتيجة الخاصة بصاحب البيانات المسجلة.

كما يمكن الحصول على أسماء المقبولين ونتائج النيابة العامة بصيغة pdf والتعرف على النتيجة برقم الهوية الخاصة بالمتقدم.