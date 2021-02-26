نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن الدعم السكني بالسجل المدني في المقال التالي

عمر شويل - جدة وزارة الاسكان السعودية برنامج سكني فعل خدمة الاستعلام عن الدعم السكني بالسجل المدني ورقم الهوية لجميع المستفيدين من البرنامج لمعرفة موعد صرف الدعم السكني بشكل إلكتروني، حيث تأتي هذه الخدمة الإلكترونية لكي توفر الوقت والجهد علي جميع المواطنين السعوديين من التحقق من احقية الدعم السكني، علما بانه الصندوق العقاري سوف يرسل رسائل نصية عبر الهواتف الخاصة بالمستحقين لمعرفة الموعد الرسمي للحصول علي الخيار السكني الملائم لمختلف رغبات المستفيد عبر حلوله وخياراته السكنية، وذلك لاستمرارية الدعم الخاص بالقروض العقارية الجديدة من كل شهر، من خلال هذا المقال سوف نرفق لكم رابط خدمة الاستعلام عن الإسكان برقم السجل اسفل هذه التدوينة فرجاءً تابعوا معانا قراءة السطور التالية.

الاستعلام عن الدعم السكني بالسجل المدني

بإمكان آي شخص مستفيد سعودي معرفة تاريخ إيداع الدعم السكني من خلال زيارة منصة سكني لطلب الدعم السكني للإسكان السعودية علي شبكة الأنترنت وذلك لمعرفة تفاصيل تاريخ سحب القسط من قبل الجهة الممولة من خلال اتباع الخطوات التالية.

البحث عن رابط وزارة الإسكان استعلام برقم الهوية من ثم.

من ثم. تعبئة جميع البيانات في الحقول الظاهرة أمامك بشكل صحيح من ثم.

سوف يتم فحص موعد إيداع الدعم بالتاريخ الهجري من خلال شاشة تفاصيل نتيجة الخدمة الإلكترونية.

قدمنا لحضراتكم خطوات الاستعلام عن سكني برقم الهوية لمعرفة قيمة الدعم السكني بشكل إلكتروني وذلك للاطلاع علي الراتب الشهري الذي سوف يتم إيداعه من قبل صندوق التنمية العقارية السعودي في حساب كل شخص مستفيد من البرنامج، وفي الختام في حالة وجود آي استفسارات حول هذه الخدمة الإلكترونية يمكن تركها بالتعليقات اسفل هذه التدوينة وسوف نقوم بالرد عليكم علي الفور.