نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد تسجيل طلاب أول ابتدائي نظام نور المرحلة الثالثة في المقال التالي

عمر شويل - جدة بدأ بالفعل تسجيل طلاب أول ابتدائي نظام نور اليوم الجمعة الموافق 14 /7 /1442 هـ الموافق 26 فبراير لعام 2021 م، وذلك ضمن الخطة الموضوعة من قبل وزارة التعليم السعودي لتسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي في المدارس السعودية ومدارس تحفيظ القرآن؛ حيث أعلنت الوزارة من قبل عبر موقعها الرسمي عن المواعيد المحددة لتسجيل الطلاب على مراحل مختلفة، كما حددت الموعد النهائي لإغلاق باب التسجيل في نور.

تسجيل أول ابتدائي نظام نور

أعلنت وزارة التعليم السعودية عن بدء تقديم طلاب الصف الأول الابتدائي للعام القادم 1443 هـ في 26 من شهر فبراير الجاري الموافق 14 رجب 1442 هـ، وذلك ضمن الخطة الزمنية الموضوعة من قبل لتسجيل طلاب أول ابتدائي في نظام نور، وقد أصدرت تعليمات إلى الإدارات التعليمية في كافة محافظات السعودية بتنظيم عملية تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي، على أن يتم قبول الطلاب عن عمر ست سنوات إلا ثلاثة أشهر “خمس سنوات وتسعة أشهر” كحد أدني، ولا يزيد عمر المتقدمين عن 11 عام وثلاثة أشهر.

الخطة الزمنية لتسجيل الصف الأول الابتدائي

تمت بالفعل عملية تسجيل الطلاب في الثلاث المراحل الأولى، وجاري عملية التسجيل للمراحل التالية، على أن ينتهي التقديم في 19 /2 / 1443هـ بتسجيل الطلاب وسد العجز في جميع المدارس وإغلاق باب التقديم، وتشمل الخطة الزمنية لتسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي 8 مراحل، تم بالفعل تسجيل الثلاث مراحل الأولى في نظام نور.

المرحلة الثالثة لتسجيل أول ابتدائي نظام نور

تبدأ المرحلة الثالثة لتسجيل الطلاب في نظام نور اعتبارًا من تاريخ 14 /7 / 1442 هـ، الموافق 26 /2 /1442 هـ.

يتم تسجيل الطلاب السعوديين، والطلاب من أم سعودية وأب أجنبي “غير سعودي” في المدارس الحكومية، ومدارس تحفيظ القرآن الحكومية أيضًا التي لا تعتمد على المفاضلة.

المرحلة الرابعة

يبدأ تسجيل الطلاب بالمرحلة الرابعة في نظام نور في 14 /8 /1442 هـ الموافق 27 /3 / 2021 م.

يتم تسجيل الطلاب المقيمين بالمملكة العربية السعودية ولكنهم غير سعوديين.

من أبناء القبائل النازحة، والتركستان، وأبناء المواطنين التابعين لدول مجلس التعاون الخليجي، وأبناء الجالية اليمنية، وأبناء الدبلوماسيين.

المرحلة الخامسة

يتم تسجيل طلاب أول ابتدائي نظام نور في المرحلة الخامسة ابتداءً من 5 /9 /1442 هـ، الموافق 17 /4 / 2021م.

يتم تسجيل الطلاب الوافدين الذين يعمل آبائهم في القطاع العام “الحكومي” غير الخاضعين للنسبة المحددة.

المرحلة السادسة

تبدأ المرحلة السادسة لتسجيل الطلاب في نظام نور في 19 /9 /1442 هـ، الموافق 1 /5 /2021م.

يتم تسجيل الطلاب الوافدين الذين يعمل آبائهم في القطاع الخاص من الخاضعين للنسبة المحددة.

المرحلة السابعة لتسجيل طلاب الأول ابتدائي في نظام نور

تبدأ المرحلة السابعة في 4 /10 /1442 هـ، الموافق 16 /5 /2021 م.

تستوعب هذه المرحلة الطلاب من جميع الجنسيات من خريجي الروضات المعتمدة في نظام نور “الحكومية والأهلية”، ويتم قبول الطلاب في جميع المدارس.

المرحلة الثامنة

تبدأ المرحلة الثامنة في 7 /1 /1443 هـ، الموافق 15 /8 /2021 م.

يتم تسجيل طلاب الروضات القادمين من خارج السعودية في جميع المدارس.

يتم تسجيل الطلاب من خريجي الروضات “سواء المدارس العالمية والأجنبية والأهلية” بشرط تكون هذه المدارس تعتمد على البرامج الدولية داخل المملكة.

تنتهي عملية تسجيل طلاب أول ابتدائي في نور في موعد أقصاه 19 /2 /1443 هـ حتى يتم تسديد الأماكن الشاغرة في المدارس، وإغلاق باب التسجيل.