نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في نظام نور برقم الهوية لطلاب الصف الاول الابتدائي وخطوات التسجيل عبر موقع noor.moe.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة التسجيل في نظام نور، تبحث جميع الأسر السعودية اليوم والذين لديهم أطفال يريدون إلحاقهم بالصف الأول الابتدائي عن طرق التسجيل في نظام نور لادخال بيانات الطلاب إلى قاعدة بيانات المدارس الابتدائية على مستوى المملكة العربية السعودية، والقيام بتوزيعهم على المدارس المختلفة كل طالب في أقرب مدرسة له، أو المدرسة التي قام ولي أمره باختيارها لدخول الطالب فيها، كل هذا يتم بشكل سريع وسهل للغاية سوف نعرفكم اليوم عليه.

التسجيل في نظام نور

تتم عملية التسجيل في نظام نور بطريقة الكترونية بالكامل حيث يقوم ولي الأمر بالدخول إلى النظام من أي جهاز جوال أو أي جهاز لوحي يمتلكه، وتعريف النظام به، وادخال بعض البيانات التي يطلبها منه النظام بشأن الطفل، وبشأن ولي أمر الطفل والذي سوف يكون مسؤلاً أمام المدرسة في جميع الامور التي تخص الطالب، ثم ارسال طلب التقديم إلى النظام ومتابعة الطلب بعد عدة ايام عبر نفس الموقع الالكتروني لمعرفة نتيجة قبول الطالب في المدرسة من عدمها، أو وجود أي أخطاء في البيانات التي تم ادخالها، أو وجود ورق ناقص يخص الطالب أو ولي أمره، كل هذه الامور يمكن حلها عن طريق الموقع حيث يتيح لك الموقع خدمة تصوير الأوراق الهامة ورفعها إليه، وبالتالي ارسالها إلى قاعدة بيانات وزارة التربية والتعليم، وبدأ تسجيل الطلاب في الموقع يوم الجمعة الموافق 14 رجب 1442 الموافق 26 فبراير 2021.

رابط التسجيل في نظام نور للصف الأول الابتدائي 1442

انتقل إلى الموقع الالكتروني الرسمي لنظام نور.

ادخل اسمك كلمة المرور الخاصة بك.

اختر كلمة اضافة الأبناء.

انقر على تسجيل طالب جديد.

ادخل بيانات الطفل الذي تريد تسجيله في الصف الأول الابتدائي.

اكتب صلة قرابتك بالطفل.

املء جميع البيانات الخاصة بك.

ثم املء جميع البيانات الخاصة بالطفل.

اضغط على ارسال.