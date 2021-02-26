نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بأقل راتب تمويل بدون كفيل وبدون مقدمة للسعودي والمقيم لدى بنك البلاد في المقال التالي

عمر شويل - جدة بأقل راتب تمويل بدون كفيل وسريع ولا يشترط دفع مقدمة لدى بنك البلاد بالمملكة العربية السعودية فبنك البلاد من أهم البنوك بالمملكة العربية السعودية ويقدم كل ما هو جديد للعملاء ليس فقط يقدم تمويلات شخصية ولكن يقدم تسهيلات عديدة لامتلاك السيارات فيقدم بنك البلاد تمويل السيارة الجديد الذى يتميز بالعديد من المزايا لكي يتناسب مع ظروف العملاء سواء السعوديين أو المقيمين

بأقل راتب تمويل بدون كفيل أو ضامن لدى بنك البلاد

وفر بنك البلاد كل ماهو جديد لتلبية متطلبات العملاء سواء القروض أو تمويل امتلاك السيارة فيقدم بنك البلاد قرض سيارتي الذى يوفر للعملاء السعوديين والمقيمين إمكانية شراء السيارة ويتميز هذا التمويل بما يلي

يتميز تمويل سيارتي من بنك البلاد بأنه تمويل لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية بالمملكة العربية السعودية

قرض سيارتي المقدم من بنك البلاد يتميز بأن العملاء يستطيعون سداد قيمة التمويل على فترة زمنية تصل إلى 60 شهر

يستطيع العملاء شراء سيارة الأحلام في حدود مبلغ التمويل

يتميز التمويل من بنك البلاد بأنه لا يحتاج إلى كفيل أو ضامن

تمويل سيارتي من بنك البلاد يتميز بأنه تمويل لا يشترط دفع مقدمة

تمويل سيارتي من بنك البلاد يتميز بأن قيمة التمويل تصل إلى 2 مليون ريال سعودي

يتميز التمويل لدى بنك البلاد بأنه يمكن تأجيل قسط من كل سنه

هذا التمويل من بنك البلاد بالمملكة العربية السعودية متاح للعملاء السعوديين والمقيمين

يستطيع العملاء المتقاعدين التقديم للحصول على التمويل

شروط الحصول على تمويل سيارتي من بنك البلاد بالمملكة العربية السعودية

تمويل سيارتي من بنك البلاد يستطيع الحصول عليه العملاء السعوديين والعملاء المقيمين وأيضاً العملاء المتقاعدين وذلك بعد توافر جميع الشروط والأحكام اللازمة للحصول على قرض السيارة من بنك البلاد بالمملكة العربية السعودية وهي كما يلي

لابد أن لا يقل عمر المواطن المتقدم عن 18 عام وقت طلب الحصول على التمويل

يشترط أن يكون للمتقدم حساب جاري لدى بنك البلاد بالمملكة العربية السعودية

يشترط أن يكون المتقدم يحصل على راتب شهري لا يقل عن 3000 ريال للسعوديين و 3500 ريال لغير السعوديين وقت طلب الحصول على التمويل

يشترط تحويل الراتب لدى بنك البلاد بالمملكة العربية السعودية

المستندات المطلوبة لتمويل سيارتي من بنك البلاد بالمملكة العربية السعودية

تقديم خطاب تحويل الراتب

تقديم الهوية الوطنية

يقوم المتقدم بتقديم نموذج يوضح به سعر السيارة

على العميل المتقدم للحصول على التمويل تقديم نسخة من بطاقة العمل

على العميل المتقدم تقديم خطاب موضح به تفاصيل الوظيفه وتفاصيل الراتب الشهري الذى يحصل عليه العميل المتقدم

وللحصول على المزيد من المستندات يتم الدخول على رابط تمويل سيارتي لدى بنك البلاد بالمملكة العربية السعودية