نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة وطريقة الاستعلام عبر منصة ابشر في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن المخالفات المرورية، يمكنك الآن الاستفادة من خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية الخاص بك فقط، بطريقة الكترونية حديثة 100%، عن طريق تطبيق وموقع ابشر الشهير، حيث يضمن لك الموقع الحصول على الخدمة دون الاضطرار إلى الذهاب إلى مقر شرطة المرور ومعرفة عدد المرات التي تم تسجيل مخالفة لك فيها، أو للسيارة الخاصة بك، وقد ضمنت الحكومة السعودية بالاشتراك مع وزارة الداخلية هذه الخدمة الالكترونية للمواطنين والمقيمين في اطار الحفاظ على سلامة المواطنين والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

الاستعلام عن المخالفات المرورية

تمكنك خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية من معرفة كم مخالفة موجودة على سيارتك، وما هو التوقيت الذي تم تسجيل المخالفة فيه، والمكان الذي تمت فيه الحادثة أو المخالفة، كما تبين لك منصة ابشر عبر الخدمة الجديدة التكلفة النقدية المستحقة على صاحب السيارة، وتاريخ الاستحقاق اللازم لسداد القيمة الخاصة بها، كما تفيد الخدمة في السير بالسيارة فيما بعد بطريقة آمنة وخالية من القلق بشأن اجراء مخالفة أو أمر منافي لآداب المرور، حيث يتعلم السائق منها الطريقة الصحيحة للقيادة في شوارع وميادين المملكة، وما هي الأمور التي يجب عليه تجنبها عند السير في شوارع ومناطق معينة، مما يعطي خبرة لصاحب السيارة للسير بأمان والالتزام بقواعد المرور.

رابط وطريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية 1442

انتقل إلى الرابط المباشر لمنصة ابشر الخاصة بالخدمات التقنية.

قم بتعريف المنصة عليك عن طريق ادخال رقم الهوية الخاص بك.

اكتب اسمك المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك في المكان المحدد لهم.

اختر من الشريط الموجود في منتصف الثفحة خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية.

ادخل رقم السيارة الخاصة بك التي تريد الاستعلام عنها.

اضغط على كلمة بحث لمعرفة جميع التفاصيل المرورية الخاصة بالسيارة.