نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نظام نور تسجيل الطلاب المستجدين برقم الهوية 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة نظام نور لتسجيل الطلاب المستجدين، بدا اليوم الجمعة أستقبال أول طلبات التسجيل في نظام نور من قبل أولياء الأمور لتسجيل أبنائهم بالمدارس، بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية، بفتح باب التسجيل للصف الأول الابتدائي عبر نظام نور الكترونيا، وبدأت عمليات البحث تزداد علي جوجل من خلال أولياء الأمور لكي يتم معرفة طريقة التسجيل في نظام نور، وسوف يتم التسجيل إلكترونيا عبر الأنترنت لتسهيل عملية التسجيل دون الذهاب للمدارس منعا للتكدس، تابعوا معنا بالخطوات كيفية التسجيل في نظام نور للمستجدين.

نظام نور تسجيل الطلاب المستجدين

يتم تسجيل بيانات الطلاب عن طريق ولي الأمر عبر نظام نور، وفي حالة أن ولي الأمر غير قادر علي التسجيل من خلال الموقع يمكن الذهاب للمدرسة، وإذا كان الطالب من أم سعودية وأب غير سعودي الجنسية، والطلاب التي تجاوزه ال11 عام، وطلاب التربية الخاصة الذي تم تجاوز سن القبول فيمكن لجميع الحالات اللجوء للمدرسة للتسجيل.

خطوات تسجيل المستجدين في موقع نور

عليك الدخول للموقع الخاص ( نظام نور )

) قوم باختيار تسجيل ولي الأمر.

يجب كتابة سجل ولي الأمر.

كتابة اسم المستخدم.

ثم قم باختيار خانة تسجيل طالب جديد.

ثم تظهر أمامك بيانات يجب كتابتها بشكل صحيح مثل الهوية والإقامة وتاريخ الميلاد وإكمال كافة البيانات.

يجب عليك تحديد صف الطالب.

أدخال كافة بيانات الطالب بشكل صحيح حتي لا يحدث أي خطا.

في الخطوة القامة سوف تظهر أمامك المدارس وعليك اختيار المدرسة.

الخطوة الأخيرة وهي الإقرار علي التعهد.

وسوف يبدأ تسجيل الطلاب الموجودين بالمملكة العربية السعودية وهم غير سعوديين من دول الخليج العربي وأبناء القبائل والجالية اليمنية وأى طالب غير سعودي الجنسية يوم 14 من شهر شعبان، ويبدأ تسجيل الطلاب الذين تقل أعمارهم عن ال6 أعوام من خريجي الروضات الحكومية والأهلية بالمملكة العربية السعودية، بجميع المدارس يوم 17/1/1443 ويستمر التسجيل عبر نظام نور حتي انتهاء الموعد يوم 19/2/1443.