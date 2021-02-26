نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدخول الى نظام نور لتسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي 1443 عبر noor.moe.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة الدخول الى نظام نور، يمكن الآن للمواطنين الراغبين في إلحاق أبنائهم في الصف الأول الابتدائي أن يقوموا بـ الدخول الى نظام نور وعمل بعض الخطوات البسيطة التي يمكن من خلالها إتمام عملية التسجيل، حيث يقوم ولي الأمر بتسجيل بعض البيانات المطلوبة وتتم إجراءات إلكترونية لتوزيع الطلاب على المدارس القريبة من المحل السكني لهُ.

الدخول الى نظام نور

لقد أتاحت وزارة التربية والتعليم السعودية إمكانية الدخول إلى نظام نور لتوفير الخدمات الإلكترونية وأبرزها تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي من خلال المنزل خوفًا على المواطنين من تفشي فيروس كورونا بينهم أثناء التسجيل في المدارس، وهناك بعض البيانات المطلوبة مِن رقم الهوية الشخصية ورقم الهاتف واسم ولي الأمر وغيرها من بيانات الطالب وولي الأمر.

خطوات الدخول الى نظام نور لتسجيل طلاب اول ابتدائي 1443

هناك بعض الخطوات البسيطة والتي تمكنك من الدخول الى نظام نور لتسجيل بيانات الطالب لتتمكن من إلحاقه في الصف الأول الابتدائي للعام المقبل 1443 هـ.

أولًا قم بالدخول إلى الموقع الالكتروني الرسمي لنظام نور .

قم بكتابة اسم المستخدم وكلمة السر والضغط على “تسجيل الدخول”.

إذا لك تمتلك حساب داخل نظام نور قم بإنشاء واحد عن طريق الضغط على “انشاء حساب” في أقصى يمين الصفحة وكتابة جميع البيانات المطلوبة.

بعد الدخول إلى الموقع اختر كلمة اضافة الأبناء اول ابتدائي 1443.

انقر على تسجيل طالب جديد.

ادخل بيانات الطفل الذي تريد تسجيله في الصف الأول الابتدائي.

اكتب صلة قرابتك بالطفل.

ملء جميع البيانات الخاصة بك من رقم الهوية ورقم الهاتف واسم ولي الأمر ومحل السكن وغيرها.

ثم املء جميع البيانات الخاصة بالطفل وقم بكتابة المدرسة المراد إلحاق الطفل بها.

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