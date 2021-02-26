رابط التسجيل في نظام نور أولى ابتدائي المستجدين 1443 برقم الهوية

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عمر شويل - جدة بدأ أولياء أمور الطلاب المستجدين للصف الأول الابتدائي في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، من صباح اليوم الجمعة 26 فبراير 2021، في البحث عن رابط التسجيل في نظام نور 1442، من أجل تسجيل البيانات الخاصة بأبنائهم للعام الجديد، مع العلم أن تسجيل المستجدين يُعتبر عن المرحلة الثانية من القبول للعام للفصل الدراسي للعام المقبل 1443هـ، حيث تم فتح باب التقييد للطلاب السعوديين والسعوديات من آباء غير سعوديين في المدارس الحكومية والخاصة ومدارس التحفيظ، من خلال الخطوات الأساسية برقم الهوية الوطنية.

رابط التسجيل في نظام نور

ومن جانبها، فحت منصة نور الإلكترونية التابعة لوزارة التعليم السعودية، رابطها لاستقبال طلبات تسجيل بيانات الطلاب المستجدين للصف الأول الابتدائي من قبل أولياء الأمور، أو التقديم عن طريق المعلمين أو المديرين لمن تجاوز سنه الـ 11 ربيعًا أو سن القبول العام،مع العلم أنه لابد من استيفاء كافة الشروط الواجب توافرها للطلاب، وكذلك رفع المستندات والأوراق المطلوبة لاحقًا عبر المنصات التعليمية الرسمية أو من خلال عنوان البريد الوطني، يسبقها خطوة معرفة رابط التسجيل في نظام نور.

خطوات التسجيل برقم الهوية

الدخول عبر المنصة الرسمية لـ: نظام نور.

الضغط على طلب تسجيل طالب.

إدخال رقم الهوية والسجل لولي الأمر.

تسجيل اسم المستخدم.

تسجيل البيانات الشخصية من رقم الهوية وتاريخ الميلاد وغيره.

تحديد نوع الطفل ذكر أو أنثى.

اختيار المدرسة والمنطقة التابع لها.

الموافقة على الإقرار والتعهد والرفع.

جدول التسجيل حسب الفئة بالتاريخ

التسجيل في مدارس تحفيظ القرآن الكريم الحكومية: 11 – 6/24/ 1442هـ. لمفاضلة بالمدارس للطلاب المستجدين: من 1442/6/25هـ إلى 1442/7/13هـ. تسجيل المدارس العالمية والأجنبية والأهلية: يوم 1442/6/11هـ. تسجيل خريجي روضات المدارس العالمية الأهلية: 1443/1/7هـ. تسجيل تسديد الشواغر أو انتهاء الموعد: 1443/2/19هـ.