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عمر شويل - جدة نظام نور بدأ السادة أولياء الأمور في المملكة العربية السعودية في تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي عبر نظام نور 1443، وذلك بعد أن أعلنت وزارة التعليم السعودية عن فتح باب التسجيل في المرحلة الثالثة من مراحل تسجيل طالب جديد في نظام نور 1443 للالتحاق بالصف الأول الابتدائي، حيث بدأ خلال الساعات الماضية تسجيل المرحلة الثالثة من مراحل تسجيل الصف الأول الابتدائي 1443 عبر نظام نور.

طريقة تسجيل طالب جديد في نظام نور الصف الأول الابتدائي 1443

أتاحت وزارة التعليم السعودية تسجيل الطلاب المستجدين في الصف الأول الابتدائي لعام 1443، حيث تنطبق شروط المرحلة الثالثة من تسجيل الصف الأول الابتدائي على التسجيل في المدارس الحكومية ومدارس تحفيظ القرآن الكريم للطلاب السعوديين والطلاب الذين أمهاتهم سعودية ومن آباء غير سعوديين، حيث يتم التسجيل الآن عبر نظام نور وذلك عن طريق اتباع الخطوات السهلة الآتية:-

1- الدخول على الشاشة الرئيسية لنظام نور.

2- اختيار رابط تسجيل ولي الأمر، لتظهر شاشة تالية يتم فيها إدخال بياني ولي الأمر حيث تتطلب من ولي الأمر إدخال رقم الهوية وصلة القرابة ثم الضغط على التالي.

3- بعد ذلك يختار ولي الأمر تسجل طالب جديد.

4- تظهر شاشة جديدة تطلب من ولي الأمر القيام بإدخال رقم الهوية للمواطن السعودي أو رقم الإقامة للمواطن غير السعودي ثم اختيار صلة القرابة وإدخال تاريخ الميلاد.

5- تظهر شاشة تطلب تحديد الصف الدراسي وذلك بناءً على تاريخ ميلاد الطفل المدخل حيث تظهر أمام ولي الأمر مدارس رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي عام وتحفيظ ثم الضغط على التالي.

6- يقوم ولي الأمر بإدخال بيانات الطالب وبيانات السكن وطريقة الاتصال.

7- تظهر شاشة تطلب من ولي الأمر اختيار المدرسة ويكون ذلك حسب إدارة التعليم ، ثم التوقيع على الإقرار والتعهد وأخيراً الضغط على زر التسجيل.