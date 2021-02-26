نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خدمة الإفراغ العقاري الإلكتروني السعودية رفع قيمة الحد الأقصى وشرح الاستفادة منها في المقال التالي

عمر شويل - جدة أصدرت وزارة العدل السعودية قيمة جديدة للحد الأقصى الخاص بـ خدمة الإفراغ العقاري الإلكتروني وصلت إلى 3 ملايين ريال، وهذا يعد بالطبع تغييراً ملحوظاً، حيث كانت القيمة تبلغ سابقاً 1 مليون ريال فقط لا غير، وفي الوقت الحالي أصبح بإمكان أي شخص مالك لإحدى هذه العقارات أن يفرغها بشكل إلكتروني مقابل هذه القيمة، وقد تم إصدار ذلك ضمن الخطة التي سردتها وزارة العدل والتي تشير إلى تفعيل بيع وشراء العقارات الإلكتروني بشكل كامل لتبسيط أمور عدة على الأشخاص المستفيدين مثل توفير الجهد المبذول وكذلك الوقت.

خدمة الإفراغ العقاري الإلكتروني

أوضحت وزارة العدل بما هو ذو صلة بـ خدمة الإفراغ العقاري الإلكتروني أن هذه الخدمة المصدرة مؤخرًا والتي قام بتوجيه إطلاقها الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني رئيس مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل، تتم تبعاً لعدد من الممارسات اليومية الآمنة تماماً لضمان أحقية كافة الفئات المستفيدين منها، وتوفير الجهد المبذول من جهتهم، علاوة على كم الوقت المهد في هذا الإجراء.

ومن الجدير بالذكر أن خدمة افراغ عقار إلكترونيًا متوفرة لدى بوابة ناجز najiz.sa حيث أن نقل الملكية الخاصة بالعقار من خلال هذه الخدمة تتم بشكل إلكتروني 100 % عبر الحساب البنكي الوسيط والذي يعتبر هو المسئول عن الاستلام والتسليم الخاص بمبالغ المبايعة.

فقد تم الإشارة بأن هذه الخدمة أصبحت متوفرة خلال الوقت الحالي لأي شخص مالك للعقار بشرط أن يكون مالك لحساب بالبنك الأهلي التجاري، وتوسعت الخدمة بعد ذلك لتكون شاملة لعدد من البنوك المحلية الأخرى، وتسهل على المتعاملين مع البنوك الأخرى إتمام المهام الخاصة بهم فشملت مصرف الراجحي والإنماء مع البنك الأهلي التجاري بكل تأكيد كما ذكرنا لكم في الفقرة الأولى.

حيث أن ذلك يتم بالمشاركة مع البنك المركزي السعودي.

ومن أهم الشروط التي طرحتها وزارة العدل بعد زيادة قيمة الحد الأقصى للإفراغ العقاري إلكترونياً فيما يخص خدمة الإفراغ العقاري الإلكتروني ونقل ملكية العقار بشكل إلكتروني تتمثل في أن يتم البيع بين البائعين والمشترين بشكل مباشر أي دون الحاجة لوكلاء بينهما.

وهناك شرط آخر طرحته وزارة العدل مرتبط أيضاً بنقل ملكية العقار إلكترونياً ألا وهو أن البائع والمشتري لابد أن يكونا من ذوي الجنسية السعودية ولابد أن يملكوا حسابًا مفعلًا في أبشر.

فالمستفيدين سيستطيعون نقل ملكية العقار تماماً دون الحاجة للتوجه للمقر الرسمي لكتابات العدل.

كيف يتم الاستفادة من الخدمة؟

العملية ستتم بشكل إلكتروني 100 % عبر حساب البنك الخاص بالوسيط.

وخدمة افراغ العقار إلكترونيًا تتم بالتعاون مع البنك الأهلي التجاري ومؤسسة النقد العربي السعودي، فيتم عمل حساب بنكي وسيط مقابل إتمام كل عملية خاصة بنقل الملكية العقارية.

فهذا الأمر يحدث حتى يتم استلام ثمن المبايعة من المشتري عبر قيام الأخير بعمل تحويل على الحساب.

وحين يتم الحصول على الثمن كاملاً تحول خدمة الافراغ الالكتروني تلقائياً هذا المبلغ إلى مالك العقار وتتم بعد ذلك نقل الملكية بصورة لحظية للمشتريين على أن تنفذ هذه العملية بصورة إلكترونية 100 % دون أي تدخلات بشرية.

ومن الجدير بالذكر أن وزارة العدل قامت باستحداث بقطاع التوثيق العدلي من خلال بوابة “ناجز” عبر خدمة الإفراغ العقاري الإلكتروني لتكون بمثابة مسار إلكتروني مؤمن حديث يوفر الفرصة لكلاً من المشتري والبائع وتعطيهم القدرة على استكمال الإجراءات الخاصة بالإفراغ الإلكتروني خلال 24 ساعة وفي أي وقت.

وذلك يتم بعد الاتفاق على بيانات المبايعة، بين المشتري والبائع.

تجدر الإشارة، إلى أن خدمة نقل العقار إلكترونيًا، تتشابه إلى حد بعيد مع العديد من الخدمات الإلكترونية المميزة، التي وفرتها السلطات السعودية، على غرار الخدمات الصحية في تطبيقي توكلنا وصحتي، وخدمات الدعم المالي كمنصة سلفة وحافز، وغيرها من الخدمات التي أتاحت متغيرات ومخططات التنمية المستدامة، المندرجة في رؤية المملكة 2030 الطموحة للنهوض ببلاد الحرمين.