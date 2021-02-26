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عمر شويل - جدة التعليم السعودي يبدأ تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي للمرحلة الثالثة عبر نظام نور 1443هـ ، يبحث الملايين الآن في المملكة العربية السعودية عن رابط نظام نور لبدء تسجيل طلاب وطالبات الصف الأول الابتدائي عن طريق الحساب الخاص لولى الأمر برقم الهوية، وفقًا للخطة الزمنية التى أقرتها وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية، بأن يبدأ اليوم الجمعة الموافق 14 / 7 / 1442هـ تسجيل طلاب وطالبات الصف الأول الابتدائي عبر نظام نور لمن هم أعمارهم ست سنوات أو أقل 90 يومًا.

التعليم السعودي يبدأ تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي للمرحلة الثالثة عبر نظام نور 1443هـ

صرحت وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية عن بدء تسجيل الطلاب المستجدين في الصف الأول الابتدائي المرحلة الثالثة ويكون التسجيل لمن لهم أمهات سعوديات وآباء غير سعوديين في المدارس الحكومية ومدارس تحفيظ القرآن الحكومية التي لا يجري فيها مفاضلة.

خطوات تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي

الدخول على موقع نظام نور .

. اختيار التسجيل لولى الأمر.

كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

النقر على زر الأبناء وتسجيل طالب جديد.

ادخال رقم الهوية وصلة القرابة وتاريخ الميلاد.

تحديد الصف الدراسي للطفل.

ادخال بيانات الطالب بدقة شديدة.

ادخال بيانات السكن الاتصال.

ارسال البيانات وتأكيدها.

التسجيل لولى الأمر يكون عن طريق نظام نور، وفي حالة عدم قدرة ولى الأمر على التسجيل، يستطيع ولى الأمر التسجيل عن طريق قائد المدرسة،حيث يتمكن بعد تسجيله لبيانات الطالب وإرسال طلب التقديم متابعة الطلب بعد عدة أيام عبر نظام نور لمعرفة نتيجة التقديم.

المستندات المطلوبة في التقديم للصف الاول الابتدائي

أشارت المصادر الخاصة بوزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية على ضرورة توافر مستندات خاصة بالطالب عن بدء التسجيل عبر نظام نو وهى كالتالي

الكشف الطبي للطالب وهو مؤجل حاليًّا.

سجل الإقامة ومن الممكن الحصول عليه من نظام أبشر الكترونيًّا.

صورة من التطعيمات الأساسية.

صورة شهادة ميلاد الطفل.

عقد ملكية السكن أو عقد ايجار.

والجدير بالذكر أن المرحلة الرابعة ستبدأ يوم 14 /8 / 1442هـ عبر نظام نور وهى للطلاب غير السعوديين الذين يتعاملون معاملة السعوديين أبناء القبائل النازحة والتركستان والبلوش ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي وأبناء الجالية اليمنية وأبناء الدبلوماسيين.