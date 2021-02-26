طريقة ارفاق المستندات في نظام نور 1442

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عمر شويل - جدة نظام نور هو أحد الأنظمة التي أقرتها وزارة التعليم في المملكة العربية السُّعُودية التي تتيح للطلبة و الطالبات المستجدين التسجيل في المرحلة الابتدائية، يمكن للطلبة أن يتم تسجيلهم في التقديم من خلال أولياء أمورهم، حيث يكون لدى كل ولي أمر رَقَم هُوِيَّة يمكن الرجوع إليه.

تسجيل الطلاب في نظام نور 1443

و ذلك يكون من خلال اتمام الخطوات التالية للتسجيل:

يتم الدخول إلى الرابط الرسمي لموقع نظام نور التعليمية.

يتم الدخول من إدخال اسم المستخدم و رَقَم الهوية الخاص به و كلمة المرور.

إذا لم يكن لولي الأمر حساب بالفعل، فعليه تسجيل الدخول لأول مرة بتعيين أسم مستخدم و كلمة مرور.

يتم إدخال الرمز المائي الموجود بالشاشة في الأسفل.

يقوم ولي الأمر تسجيل كافة بيانات الطالب.

كيف ارفق المستندات في نظام نور

شروط التقديم في نظام نور التعليمي 1443

حددت وزارة التعليم في السُّعُودية عدد من الشروط التي يجب أن تتوافر في الطالب المتقدم عبر نظام نور التعليمي، و تكمن هذه الشروط في:

أن يكون عمر الطالب لا يقل عن 6 سنوات، أو يكون على الأقل قبل هذا العمر بمدة لا تزيد عن 3 شهور، أي يكون على الأقل 5 سنوات و9شهور.

يمكن أن يتم قَبُول الطفل إذا كان عمره أقل من 6 سنوات حوالي 6 شهور، بشرط ان يتم وقوع تاريخ مولدهم من 3 فبراير 2016م، حتى 2 مايو 2016 م.

يجب أن يكون الطفل قد أتم عامين كاملين في الروضة قيل أن يتقدم إلى المدرسة.

يجب أن يتم إرفاق الأوراق الدالة على أن الطالب لا يعاني أي أمراض تعوق تنميته

الفكرية و المهارية في المستقبل، أو أمراض من ذوي الاحتياجات الخاصة.

أما بالنسبة للطالب القادم من خارج المملكة ويتم تقديمهم عبر نظام نور التعليمي، يجب أن يرفقوا أوراق دالة على دخوله الروضة لمدة عامين متتاليين.

المرفقات المطلوبة لتسجيل نظام نور

قبل أن يقوم ولي الأمر بالتسجيل في نظام نور يجب أن يتأكد ولي الأمر من أنه لديه المستندات التالية:

صورة من شهادة ميلاد الطالب.

أحضار ما يثبت قرب سكن الطالب من المدرسة التي يريد أن يتقدم إليها.

صورة من عقد الإيجار أو الملك لسكن الطالب.

صورة من ورقة تثبت السجل الأسري لأسرة الطالب (سواء كان سعودي أو من أبُّ أجنبي وأم سُعُودية أو من أباء وأمهات غير سعوديين).

شهادة تثبت حصول الطالب على التحصينات الأساسية له.

صورة من جوازات السفر لأولياء أمور الطالب.

طريقة ارفاق المستندات في نظام نور

يتم إرفاق المستندات المتعلقة بالطالب في حال تسجيله عبر الموقع الإلكتروني من خلال الخطوات التالية:

يتم الدخول على الرابط الرسمي لمنصة نور التعليمية.

يقوم ولي الأمر بتسجيل الدخول من خلال رَقَم الهُوِيَّة وكلمة المرور

يقوم ولي الأمر بتحديد المرحلة التي يقوم بها بالتسجيل للطالب.

يتم تحديد المدرسة التي يتبع لها التقديم.

يتم رفع صورة من المستندات الخاصة بالطالب في الخانات المخصصة لها في الموقع.

يقوم ولي بحفظ البيانات التي تم تسجيلها.