سلطان عمان يهنّئ خادم الحرمين الشريفين بنجاح العملية الجراحية التي أجراها ولي العهد

بلادي – الرياض : هنأ سلطان عمان السُّلطان هيثم بن طارق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بنجاح العملية الجراحية التي أجراها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. ودعا سلطان عمان في برقية، أن يمُنّ المولي عز وجل على خادم الحرمين الشريفين، وعلى ولي العهد، بدوام الصحة والعافية ومديد العمر لتحقيق المزيد مما يصبو إليه الشعب السعودي من تقدّم ورقيّ وازدهار.

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