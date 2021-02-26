“التحالف”: اعتراض وتدمير طائرتين بدون طيار “مفخختين” أطلقتهما المليشيات الحوثية باتجاه المملكة

بلادي – الرياض : أعلنت قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم (الجمعة)، اعتراض وتدمير طائرتين بدون طيار مفخختين أطلقتهما الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه مدينة خميس مشيط، وموقع آخر بالمنطقة الجنوبية. وأوضح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العميد الركن تركي المالكي، أن الطائرتين التين أطلقتهما الميليشيا الحوثية الإرهابية جرى إعدادهما بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية. وأبان أن محاولات الميليشيا الحوثية الإرهابية بالاعتداء على المدنيين والأعيان المدنية تمثل جرائم حرب، مؤكداً أن قوات التحالف تتخذ وتُنفذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

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