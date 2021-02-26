هل يجوز دفع عقيقة المولود مالاً لأحد الأقارب؟.. الشيخ “الشثري” يرد

بلادي – الرياض :
أوضح عضو هيئة كبار العلماء الدكتور سعد الشثري، أنه لا يجوز استبدال عقيقة المولود بدفعها مالاً لأحد الأقارب؛ كون إخراجها صدقة لا يُحقق الحِكَم التي شُرعت من أجلها.
وقال الشثري خلال إحدى حلقات برنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة”، إن العقيقة التي تُعد من المُستحبات المؤكدة شُرعت لحكم عند ولادة المولود.
وأشار إلى أن العقيقة شرعت حتى يكون المولود صاحبَ بهجة على أهله وأقاربه، وكذلك استفادة المرأة الوالدة وجنينها من طعام العقيقة.
وبيّن أنه في حال التصدق بثمن العقيقة لأحد الأقارب، فلن يعلم أحد بأمر هذه الذبيحة ولن يأكلها أحد أو تأكلها المرأة الوالدة أو يسري غذاؤها للجنين من خلال الرضاعة.
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