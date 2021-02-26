“مجلس الأمن” يعتمد قراراً بتجديد نظام العقوبات في اليمن.. ويدين هجمات الحوثيين على المملكة

بلادي – الرياض :

أعلن مجلس الأمن الدولي، إدانته الشديدة لهجمات مليشيا الحوثي الإرهابية والمدعومة من إيران؛ على أراضي المملكة.

واعتمد المجلس أمس (الخميس)، القرار رقم 2564 الذي تقدم به الوفد البريطاني لدى المجلس، والقاضي بتجديد نظام العقوبات في اليمن، وتمديد عمل فريق الخبراء حتى 28 فبراير 2022.

ودعا المجلس إلى وقف فوري للهجمات دون شروط مسبقة، مؤكداً الحاجة إلى خفض التصعيد في جميع أنحاء اليمن ووقف إطلاق النار على الصعيد الوطني، وتنفيذ دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لوقف إطلاق النار العالمي.

وطالب المجلس، الحوثيين بالسماح لمسؤولي الأمم المتحدة بالوصول الآمن وغير المشروط ودون تأخير لموقع ناقلة النفط صافر في شمال اليمن، مشدداً على تحمل الحوثيين مسؤولية الوضع وعدم الاستجابة لهذا الخطر البيئي والإنساني الكبير.

وقرر المجلس إضافة القيادي في مليشيا الحوثي “سلطان زابن” في قائمة العقوبات، معرباً عن إدانته الشديدة للتصعيد المستمر في مأرب.