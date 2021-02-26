“الأرصاد”: تنبيهات برياح نشطة وأتربة مثارة في بعض المناطق وعوالق ترابية بأخرى

بلادي – الرياض :
أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم (الجمعة)، تنبيهات برياح نشطة وأتربة مثارة مع نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية، بعدد من مدن المملكة، وعوالق ترابية في أخرى.
وأوضح المركز، أن أجزاء من مناطق، الرياض، والمدينة المنورة، والمنطقة الشرقية، ومكة المكرمة، ستشهد رياحاً نشطة وأتربة مثارة مع نشاط في الرياح السطحية يؤدي لتدن في مدى الرؤية، مبيناً أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 5 مساء، أما في المنطقة الشرقية فتستمر حتى الساعة الـ 10 مساء.
وأبان أن أجزاء من مناطق، عسير ونجران، ستشهد عوالق ترابية يصاحبها تدن في مدى الرؤية، مشيراً إلى أن الحالة في منطقة نجران تستمر حتى الساعة 2 ظهراً، أما في عسير فتستمر حتى الساعة 4 عصراً.
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