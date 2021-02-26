الزعاق: موجة البرد الحالية آخر الموجات الشديدة.. وهذا الطقس المتوقع خلال إجازة نهاية الأسبوع

بلادي – الرياض :

قال الخبير الفلكي الدكتور خالد الزعاق، إن موجة البرد التي نعيشها حالياَ هي آخر موجات البرد الشديد، مبيناً أنه لم يتبق بعد ذلك سوى موجتين خفيفتين وهما المسماتان “بياع الخبل عباته” و”برد العجوز”.

وأضاف الزعاق أن الأجواء في إجازة نهاية الأسبوع اليوم (الجمعة) وغداً (السبت)، ستكون شبه مستقرة، تميل للاعتدال في النهار وإلى البرودة في الليل.

وأشار إلى أننا سنعيش خلال هذين اليومين على آثار موجة البرد التي انتابتنا خلال الأيام المنصرمة، وسيعود الدفء مرة أخرى بعد غد (الأحد) ويستمر إلى نهاية الأسبوع.