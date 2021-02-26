سر الغرفة المقفلة….بقلم الكاتب / إبراهيم الريامي.

دائما نلعب بالقرب من ذلك المنزل القديم المهجور والذي تتوسطة شجرة الزام. كنا نتسابق من غبشة.. الصباح الباكر.. لإلتقاط ثمارها المتساقطة قبل أن يلقطها غيرنا. كنا نتسائل عن تلك الغرفة المقفولة. على زاوية البيت الكبير. لماذا ومالسر في قفلها. تمر الأيام والسنوات سريعا ولا يزال الفضول يلاحقنا كل ما لعبنا أو دخلنا إلى ذلك المنزل، المليء بالاسرار حيث هجره أهله من سنوات عديدة ولم يعد صالحا للسكن..والسؤال يلاحقنا لماذا بالذات هذه الغرفة مقفلة. وفي يوم ماطر من أيام الصيف الذي يتميز بمطره المفاجئ والغزير وقد استمر في النزول طول الليل لينقشع الظلام على فجر مبللة أرجاؤه. قبل إنتصاف النهار يركض صديق الطفولة ليخبرنا عن الكنز المكتشف. فقد وقع سقف تلك الغرفة المليئة بالاسرار ووجدنا فيها صندوق حديدي مملوء بالبارود…

إذن هذا هو سر قفل تلك الغرفة. في اجتماع سري ضم شلة الأصحاب والأصدقاء اتفقنا ان لا نخبر أحدا بالسر وان نقوم بآخذ كمية من البارود واشعالها وعمل حركات بهلوانية بها والإستمتاع بمنظر الدخان المتصاعد وكأنه قنبلة ذرية.إلى أن جاء ذلك اليوم المشؤوم صنع قنبلة يدوية فكرتها في ملئ غرشة زجاجية بالبارود واشعالها عن بعد. الساعة تشير السابعة مساء بعد المغرب وحركات استباقية بهلوانية في إشعال البارود أمام من هم أكبر منا سنا وهم ينصحون بخطورة الفعل. وجوابنافي استهزاء( لا تلعب بالنار تحرق صباعك..) الساعة السابعة والنصف خلف جدار طيني لمبنى قديم سيتم تنفيذ التفجير. الاشتعال والتفجير كان في ثواني يتبعه صمت رهيب يعم المكان مع سحابة دخان ارتفعت لمسافة أمتار عشرية للسماء. الجميع في ذهول لم يكن المتوقع هكذا. والاسوء قادم…

خرج الجميع من المكان و بهم إصابات من شضايا الزجاج المتناثر وكأنه سكاكين قد قطعت اللحم.

كان يوما تاريخيا في الحلة القديمة.. النساء تصرخ… وأبوي مو مستوى…وباقي الأصدقاء يطمسون ملامح المكان مخفين آثار الانفجار.. هكذا هم الأصدقاء دوما..

ليلة مؤلمة جمعت بين الجروح وضرب الاهل واستهزاء الكبار بنا وبعبارتنا( لا تلعب بالنار.. تحرق صباعك…) فقد قطعت النار الجلود وأسالت الدماء فكان تفسير العبارة الواقعي اشد وقعا من معناها اللغوي..

عندما رأينا أجسادنا مربطه بالشاش الأبيض والجروح قد قطبها الدكتور بدون تخدير…

