الاستعلام عن نتائج قبول الأفواج الأمنية للكادر النسائي أبشر للتوظيف 1442

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عمر شويل - جدة قامت الإدارة العامة للقبول المركزي، داخل وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية بالإعلان عن نتائج الأفواج الأمنية رتبتي جندي أول وجندي للنساء، وأكدت أن الاستعلام عن نتيجة القبول المبدئي سيكون من خلال منصة أبشر للتوظيف استعلام، والتي تتيح أيضًا الأوراق المطلوب توفيرها أثناء عقد المقابلات الشخصية، وعلى من قام بتقديم طلب الانضمام أن يقوم بالاستعلام إلكترونيًا.

الاستعلام عن نتائج الأفواج الأمنية للنساء أبشر للتوظيف

وعلى المرشحات اتباع الخطوات التالية من أجل التعرف على نتيجة وظائف وكالة شؤون الأفواج الأمنية الكادر النسائي:

أولًا يتم الدخول إلى بوابة أبشر التوظيف.

ويمكن زيارة بوابة أبشر للتوظيف والتسجيل من خلال اسم المستخدم وكلمة المرور.

ومن ثم يتم إدخال البيانات المطلوبة، والتي تتمثل في الاسم ورقم الهوية وتاريخ الميلاد وكود التحقق.

ويليها النقر على تبويب استعلام، حتى يتم التعرف على نتائج قبول الطلب.

الأوراق الثبوتية بعد القبول في الأفواج الأمنية 1442 للكادر النسائي

بعد التأكد من أسماء المقبولين في الأفواج الأمنية 1442، ينبغي التوجه إلى المقر الرسمي للمقابلات الشخصية، وذلك من خلال كلية الملك فهد الأمنية بالعاصمة السعودية الرياض، وعلى المرشحات تجهيز الأوراق التالية:

لا بد أن يتم تقديم نموذج موعد المراجعة وهذا يمكن الحصول عليه من خلال الدخول إلى رابط منصة أبشر التوظيف الإلكترونية.

صورتين من الهوية الوطنية، وصورتين من شهادة الثانوية العامة أو الشهادة المعادلة لها.

ينبغي أن يتم تقديم كافة أصول الدورات التدريبية أو الشهادات التي حصلت عليها المتقدمة.

ملف لحفظ المستندات الرسمية، وقلمًا خاص بالمرشحة، ويُمنع أن يتم الحضور إلى المقابلة مع أي مرافق مهما كان، أو الدخول بأي حقائب.

أبشر توظيف أسماء المقبولين في الأفواج الأمنية 1442 للنساء

وقد ذكرت وزارة الداخلية أن رابط الاستعلام عن نتائج قبول الأفواج الأمنية 1442 للنساء وهو أبشر للتوظيف خاص فقط بالقبول المبدئي، ويتعين على المشرحات تخطي مرحلة المقابلة الشخصية، وإحضار كافة الأوراق والمستندات الرسمية، مصدق عليها من الجهات المعنية، وخصوصًا إن كانت المرشحة حاصلة على شهادة من أي دولة خارج المملكة، فينبغي توفير المعادلة موثقة من الجهة المعنية.