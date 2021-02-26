القبض على مواطن قام بتركيب تجهيزات المركبات الأمنية وممارسة التفحيط في الرياض

بلادي – الرياض : ألقت شرطة منطقة الرياض القبض على شخص قام بتركيب تجهيزات شبيهة بالتجهيزات المخصصة للمركبات الأمنية، وممارسة التفحيط، معرضاً نفسه والآخرين للخطر. وأوضحت الشرطة أن الجهات الأمنية تمكنت من تحديد هوية المتهم والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، تمهيدا لإحالته للنيابة العامة.

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