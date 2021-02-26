استخدم باباً جانبياً.. مداهمة مقهى يقدم الطلبات الداخلية والشيشة بجدة

بلادي – الرياض :

داهمت أمانة منطقة جدة مقهى مخالفا للإجراءات الاحترازية في نطاق بلدية الشرفية يقدم الطلبات الداخلية والمعسلات والشيشة.

وأوضحت أمانة جدة أن المقهى استخدم بابا جانبيا ليكون بعيد عن الأنظار، مشيرة إلى أنه تمت مصادرة أدواته والمواد وإغلاق الموقع.

وأكدت أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين، وذلك بمشاركة الجهات المعنية.