الصحة: إقبال كبير على مراكز لقاحات “كورونا”

بلادي – الرياض :

أكدت وزارة الصحة أن مراكز لقاحات فيروس كورونا في مختلف مناطق المملكة تشهد إقبالاً كبيراً من المواطنين والمقيمين للحصول على لقاح كورونا، حيث يُستقبل المسجلون في تطبيق “صحتي” وتُجدول مواعيدهم وفق آلية دقيقة لمنع الازدحام.

وأهابت الصحة بالجميع المبادرة للتسجيل للحصول على اللقاح، حفاظاً على صحتهم وسلامتهم وحمايةً لهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وكانت الوزارة سجلت خلال الساعات الـ24 الماضية 346 حالة مؤكدة بكورونا، وتعافي 368 حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 2.5 ألف، منها 477 حالة حرجة.