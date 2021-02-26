دراسة بريطانية حديثة: جرعة واحدة من لقاح فايزر تحمي من عدوى كورونا

بلادي – الرياض :

كشفت نتائج دراسة بريطانية حديثة كُشف عنها اليوم (الجمعة) أن جرعة واحدة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا الذي تنتجه شركة فايزر بالشراكة مع بيونتيك يمكن أن تحمي بدرجة كبيرة من خطر العدوى.

وتوصل الباحثون إلى هذه النتائج بعد إجراء اختبارات على آلاف من أطقم المستشفيات في كمبردج بشرق إنجلترا.