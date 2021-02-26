“الأرصاد”: معاودة هطول الأمطار السبت والأحد على معظم المناطق

بلادي – الرياض : توقع المركز الوطني للأرصاد معاودة هطول الأمطار يومي السبت والأحد على معظم المناطق. وأوضح المركز، اليوم (الجمعة)، أن الأمطار ستهطل على مرتفعات عسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة. وأضاف أن الأمطار ستمتد لتشمل أجزاء من مناطق القصيم وتبوك والجوف والحدود الشمالية والقصيم والرياض والشرقية.

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