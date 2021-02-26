متحدث الصحة يوجه رسالة للجميع حول الوالدين وكبار السن ويدعو إلى التسجيل للحصول على اللقاح

بلادي – الرياض :

دعا المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، الجميع إلى المحافظة على صحة والديهم وكبار السن، لأنهم من أكثر الأشخاص عرضة لمضاعفات الإصابة بكورونا.

وقال العبدالعالي في رسالة له اليوم الجمعة إن لقاحات كورونا خطوة مهمة في حفظ حياتهم، وحمايتهم من مضاعفات الفيروس، مطالبا الجميع بالمبادرة بتسجيلهم في تطبيق صحتي لأخذ موعد للقاح.

وكانت وزارة الصحة أكدت أن مراكز لقاحات فيروس كورونا في مختلف مناطق المملكة تشهد إقبالاً كبيراً من المواطنين والمقيمين للحصول على لقاح كورونا، حيث يُستقبل المسجلون في تطبيق “صحتي” وتُجدول مواعيدهم وفق آلية دقيقة لمنع الازدحام.