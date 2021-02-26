هل سيتم إيداع الرواتب غداً السبت بعد إطلاق نظام الحوالات الفورية؟..نظام سريع يجيب

بلادي – الرياض :

أكد نظام المدفوعات الفورية “سريع” أنه يدعم حالياً معالجة الحوالات المالية بين الأفراد والشركات.

وأشار ردا على العديد من الاستفسارات التي وردت له حول مدى إمكانية تحويل الرواتب في أيام العطلات، إلى أنه جارٍ العمل على معالجة حوالات الرواتب مستقبلاً.

من جهة أخرى، أكد النظام أن المرحلة التالية سيتم من خلالها تقديم خدمة التحويل السريع عبر شركات التقنية المالية المرخصة من البنك المركزي السعودي.