ولي العهد يتلقى اتصالين هاتفيين من رئيس الوزراء العراقي ورئيس البرلمان للاطمئنان على صحته

بلادي – الرياض : تلقى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اتصالين هاتفيين، من رئيس مجلس وزراء جمهورية العراق مصطفى الكاظمي، ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي. واطمأن رئيس الوزراء العراقي ورئيس البرلمان خلال اتصالهما على صحة ولي العهد، سائلين الله أن يمتعه بالصحة والعافية. من جهته، أعرب ولي العهد عن شكره وتقديره لرئيس الوزراء العراقي ورئيس البرلمان على مشاعرهما الأخوية النبيلة.

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