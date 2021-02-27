مواعيد عمل ويسترن يونيون في السعودية 2021 Wester Union وأماكن الفروع دوام 24 ساعة

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عمر شويل - جدة مواعيد عمل ويسترن يونيون في السعودية 2021 واحدة من أهم الخدمات المصرفية التى يتساءل عنها المقيمين والمواطنين في المملكة، وخاصة أن شركة Wester Union لها تاريخ كبير في القطاع المصرفي منذ تأسسها في 1815 وبدأت تنشرت في مختلف الدول في أمريكا وبدأت تسيطر على المعاملات المالية الدولية بعد ذلك حتى أصبح لها 101000 فرع في اكثر من 185 دولة حول العالم، وتمثل فروع ويسترن يونيون في السعودية أهمية كبيرة، ودوامًا ما يزداد البحث عن مواعيد عمل ويسترن يونيون في السعودية.

مواعيد عمل ويسترن يونيون في السعودية

حددت مواعيد عمل ويسترن يونيون في السعودية بين مختلف المدن لتناسب احتياجات العملاء والتيسير عليهم إمكانية تحويل الأموال، والمدفوعات التجارية والخدمات التجارية التى تنجزها لهم شركة Wester Union باعتبارها من أبرز الشركات المصرفية والتى تتعاقد مع العديد من البنوك منذ إنشائها من سنوات عديدة، وعرفت بأنها الأسرع في تحويل الأموال حول العالم.

أماكن فروع ويسترن يونيون بالرياض دوام 24 ساعة

فرع ويسترن يونيون بشارع العليا بوسط الرياض، ورقم الهاتف 0012920033663.

فرع ويسترن يونيون المدينة الطبية بشارع الضباب، ورقم الهاتف 009660114013030.

فرع ويسترن يونيون منطقة وزارة الرياض، ورقم الهاتف 00966920033663.

فرع ويسترن يونيون بالمروج، ورقم الهاتف 00966920033663.

مواعيد عمل ويسترن يونيون في الرياض

هناك مجموعة من فروع ويسترن يونيون في الرياض التى تعمل من الساعة السابعة والنصف صباحً حتي الثانية عشر من منتصف الليل، لتشمل الآتي:

فرع ويسترن يونيون بشارع العليا: المنطقة المركزية، شارع العليا، ورقم الهاتف 00966114616629. فرع ويسترن يونيون الشميسي 148: شارع الشميسي امام وسط الرياض، ورقم الهاتف 00966112876358. فرع ويسترن يونيون السلمانية 164: شارع الامير نايف، بجوار تحويل الراجحي، ورقم الهاتف 0966111882540. فرع ويسترن يونيون الخليج 177: شارع الامير بندر بن عبدالعزيز، ورقم الهاتف 00966114043436. فرع ويسترن يونيون المنتزه 138: شارع عبدالرحمن بن ابراهيم، ورقم الهاتف 00966114735864. فرع ويسترن يونيون المستشفي العسكري 140: شارع ابو بكر الرازي، ورقم الهاتف 00966114735825. فرع ويسترن يونيون المروج 149: المروج، شارع ابن سينا، ورقم الهاتف 00966112252347. فرع ويسترن يونيون الملك فهد 165: تقاطع الملك فهد مع طريق الملك عبدالعزيز، ورقم الهاتف 00966114709730. فرع ويسترن يونيون طريق الملك فهد : 190 طريق الملك فهد ورقم الهاتف 00966115476363. فرع ويسترن يونيون المجموعة المالية سامبا: شارع الشميسي، ورقم الهاتف 00966112876358. فرع ويسترن يونيون حي الملز 144: 40 شارع الملز، ورقم الهاتف 00966114783104. فرع ويسترن يونيون هاي بادر 155: 60 شارع الشفا، هاي بادر، ورقم الهاتف 00966114783104. فرع ويسترن يونيون 139 التعمير: 139 طريق الملك فهد، ورقم الهاتف 00966114142162.

فروع ويسترن يونيون في جدة

حددت فروع ويسترن يونيون في جدة بالعمل من الساعة السابعة والنصف صباحً حتى الثانية عشر من منتصف الليل طوال أيام الأـسبوع على النحو الآتى:

فرع ويسترن يونيون بشارع الملك عبدالعزيز، ورقم الهاتف 00966126485980.

فرع ويسترن يونيون بحي البلد، شارع الملك عبدالعزيز، ورقم الهاتف 00966126489755.

كورنيش جده، شارع الملك عبدالعزيز، مركز الكورنيش، ورقم الهاتف 00966126458043.

فرع ويسترن يونيون بشارع الستين، حي الشرقية، ورقم الهاتف 00966126313470.

حي البغدادية، طريق الملك خالد، ورقم الهاتف 00966126456840.

فرع ويسترن يونيون بحي النهضه، شارع غار حراء، ورقم الهاتف 00966126926207.

حي بني مالك، شارع السوق، ورقم الهاتف 00966122870440.

فرع ويسترن يونيون بحي المشرفه، شارع محمد الطويل، ورقم الهاتف 00966126600941.

حي الجامعة، شارع بن لادن، ورقم الهاتف 00966126812096.