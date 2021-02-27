رابط تحديث التأهيل الشامل 1442 hrsd.gov.sa عبر وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مع الشروط

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عمر شويل - جدة تحديث التأهيل الشامل لذوي الاحتياجات بالمملكة والذي تقوم وزارة العمل والتنمية فيه بضمان الحصول على الدعم والمتطلبات اللازمة للمواطن، حيث تسعى الوزارة لحصول جميع المواطنين على الحقوق الاجتماعية المناسبة لهم وخاصة المواطن الفقير والمعاق، وتحرص أيضا على الحصول على البيانات الأحدث له لتصل المساعدات إليه بطريقة أفضل وأسرع دون تعقيدات.

وزارة العمل والتنمية الاجتماعية

التأهيل الشامل للمواطن السعودي بالمملكة

هي خدمة كبيرة من خدمات وزارة العمل قامت بإطلاقها لتضمين المواطن ذو الاحتياجات الخاصة ضمن برامج الوزارة الاجتماعية، حيث يتم توفير الخدمات الخاصة له سواء كانت طبية أو توفير مستلزمات معيشية أو نفقات خاصة له تقوم بمساعدته على التغلب على الصعاب التي يواجهها، كما يتم أيضا توفير فرص للعمل مناسبة لكل فئة على حده، وتشمل الخدمات الخاصة بالوزارة أيضا جميع فئات المعاقين والأيتام من متوسطي الدخل والفقراء ليتم توفير حياة جيده له تحت مظلة المملكة.

شروط الحصول على الإعانات

قامت الوزارة من قبل بتحديد شروط الحصول على الإعانة المالية أو العينية للمندرجين تحت مظلة التأهيل بوزارة العمل، وذلك لضمان التسجيل الصحيح بقاعدة البيانات وتكون كالتالي:

لابد أن يكون المسجل من ذوي الإعاقة ولديه الكشوف الطبية التي تثبت ذلك.

أن لا يقل العمر عن 45 عاما.

كما لابد أن يكون من غير الحاصلين على إعانات نقدية أو عينية من برامج اجتماعية أخرى.

يكون الدخل الشهري له غير مناسب، بحدود 2500 ريال لغير المتزوج أو 3000 ريال للمتزوج ولديه أسرة.

يكون من ساكني المملكة وألا يكون معتادا على السفر خارجها.

خطوات الاستعلام عن شمول المسجلين بالموقع

يقوم المواطن بالدخول على رابط وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. يتم كتابة رقم المستفيد، والذي قام بالحصول عليه مسبقا عند التسجيل بموقع الوزارة. يقوم المستفيد بكتابة رقم الهوية الوطنية الخاصة به. يتم كتابة نوع الإعانة المالية المطلوبة له. من الهام كتابة رمز التحقق للاستخدام البشري، ثم يختار ايقونة “عرض”. كما تقوم الوزارة بتوفير الاتصال على الرقم 0114778888 في حال لم يتمكن الموطن من التسجيل أو واجهته مشاكل تقنية.

تحديث بيانات التأهيل الشامل

يتم الدخول على رابط وزارة العمل الرسمي. يقوم المستخدم باختيار الخدمات الإلكترونية. يتم الدخول على خدمات وكالة الرعاية. يتم الدخول بعدها على خدمة الاستعلام عن الإعانة المالية. يتم تسجيل بيانات المستفيد كاملة. يقوم بعدها بالدخول على صفحة البيانات الشخصية والتي يمكنه إضافة التغييرات عليها. لابد من التأكد من كتابة البيانات الأحدث للمواطن، العنوان أو رقم الهاتف النقال أو البريد الإلكتروني أو الحالة الاجتماعية. يتم حفظ البيانات قبل الخروج من الصفحة.