نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر جرام الذهب اليوم في تراجع ملحوظ بسوق الذهب بالسعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة شهد سعر جرام الذهب اليوم الموافق السبت 27 فبراير، بعد أن كان بدأ في الهبوط منذ يوم الخميس 25 فبراير 2021 هبوط ملحوظ في سوق الذهب بالمملكة العربية السعودية، وذلك نتيجة هبوط أسعار المعادن الثمينة عالمياً، حيث أن الدولار وضع الذهب بقوائم الترقب، حيث صرح جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي بتعزز جاذبية المعدن الأصفر وأن الاقتصاد الأمريكي بحاجة إلى الدعم ،إذا كنت من محبي اقتناء الذهب، سوف نتحدث عن تغيرات الأسعار في المقال التالي بالتفاصيل الكاملة، تابع معنا.

متى ينخفض سعر الذهب في السعودية

تتراوح أسعار الذهب في المملكة بشكل دائم بين الزيادة والنقصان، وذلك تبعاً لتغير الأسعار العالمية، لذلك كثيراً ما يتساءل المواطنون بالمملكة “متى ينخفض سعر الذهب في السعودية؟” ، هناك أسباب عديدة تتحكم في هذا التراوح بين الزيادة والنقصان، سوف نتحدث عنها لاحقاً.

سعر جرام الذهب في السعودية اليوم

شهدت الأسعار في المملكة في صباح اليوم انهيار كبير بسبب تراجع الأسعار العالمية للمعادن الثمينة، حيث تراوحت أسعاره اليوم تبعاً لاختلاف جميع عياراته كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24 : سجل في صباح اليوم الموافق السبت 27 فبراير 209.06 ريال سعودي ” 55.75 دولار “ ، بعد أن كان قد سجل في صباح الجمعة حوالي 213.64 ريال “56.97 دولار” ، وسجل 217.38 ريال سعودي “57.97 دولار” في ختام تعاملات يوم الخميس، وبعد أن كان قد سجل 217.60 ريال “58.02 دولار” في ختام يوم الأربعاء.

سجل في صباح اليوم الموافق السبت 27 فبراير ، بعد أن كان قد سجل في صباح الجمعة حوالي ، وسجل في ختام تعاملات يوم الخميس، وبعد أن كان قد سجل في ختام يوم الأربعاء. سعر جرام الذهب عيار 21 : يعتبر “الأكثر تداولاً بالمملكة”، سجل في صباح اليوم الموافق السبت 27 فبراير 182.93 ريال سعودي” 48.78 دولار “ ، بعد أن كان قد سجل في صباح الجمعة حوالي 186.94 ريال ” 49.85 دولار” ،وسجل 190.21 ريال “50.72 دولار” في ختام تعاملات يوم الخميس، وبعد أن كان قد سجل 190.40 ريال “50.77 دولار” في تعاملات يوم الأربعاء.

يعتبر “الأكثر تداولاً بالمملكة”، سجل في صباح اليوم الموافق السبت 27 فبراير ، بعد أن كان قد سجل في صباح الجمعة حوالي ،وسجل في ختام تعاملات يوم الخميس، وبعد أن كان قد سجل في تعاملات يوم الأربعاء. سعر جرام الذهب عيار 18 : سجل في صباح اليوم الموافق السبت 27 فبراير 156.80 ريال ” 41.81 دولار “ ، بعد أن كان قد سجل صباح الجمعة حوالي 160.23 ريال ” 42.73 دولار” ، وسجل حوالي 163.03 ريال سعودي “43.48 دولار” في ختام تعاملات الخميس، وبعد أن كان قد سجل 163.20 ريال “43.51 دولار” في آخر تعاملات الأربعاء.

سجل في صباح اليوم الموافق السبت 27 فبراير ، بعد أن كان قد سجل صباح الجمعة حوالي ، وسجل حوالي في ختام تعاملات الخميس، وبعد أن كان قد سجل في آخر تعاملات الأربعاء. سعر جرام الذهب عيار 14 : سجل في صباح اليوم السبت الموافق 27 فبراير 121.95 ريال ” 32.95 دولار “ ، بعد أن كان قد سجل في صباح الجمعة حوالي 124.62 ريال ” 33.23 دولار”، و بعد أن كان قد سجل 126.80 ريال “33.81 دولار” في ختام تعاملات الخميس.

سجل في صباح اليوم السبت الموافق 27 فبراير ، بعد أن كان قد سجل في صباح الجمعة حوالي بعد أن كان قد سجل في ختام تعاملات الخميس. سعر جرام الذهب عيار 12 : سجل في صباح الجمعة حوالي 107.01 ريال ” 28.53 دولار”، بعد أن كان قد سجل حوالي 108.77 ريال ” 29 دولار” في ختام تعاملات الخميس.



يمكنك الإطلاح على أسعار الذهب بيع وشراء بالسعودية يوم الأربعاء الموافق 24 فبراير، وملاحظة التراجع الحادث حالياً، ولكن هل سيستمر الذهب في التراجع؟، هذا ما سوف نترقبه الأيام القادمة.

عوامل تحديد الأسعار بسوق الذهب السعودي

يتحكم في تراوح الأسعار بين الزيادة والنقصان العديد من العوامل، حيث أنه كلما زاد الطلب عليه وانخفض المعروض منه، كلما ارتفع السعر، والعكس صحيح، وتعتبر هذه بمثابة ثوابت عالمية.

بينما يقوم التجار بحساب السعر من خلال ضرب السعر العالمي في سعر الدولار، وبذلك يتم تحديد الأسعار.

الأوقية والجنيه الذهب

سجل سعر الأوقية “الأونصة” والذهب في المملكة العربية السعودية اليوم السبت 27 فبراير حوالي 6502.50 ريال بيع ” 1735.00 دولار” ، وحوالي 6506.25 ريال شراء ” 1735 دولار” ، بعد أن كانت قد سجلت الجمعة 26 فبراير 6648.75 ريال ” 1773 دولار “ ، وبعد أن كانت قد سجلت يوم الخميس 25 فبراير حوالي 6765 ريال “1804 دولارات” ، مقابل 6772.01 ريال “1805.69 دولار” في ختام تعاملات يوم الأربع 24 فبراير.

، بعد أن كانت قد سجلت الجمعة 26 فبراير ، وبعد أن كانت قد سجلت يوم الخميس 25 فبراير حوالي ، مقابل في ختام تعاملات يوم الأربع 24 فبراير. وانخفض سعر الجنيه الذهب ” 8 جرامات عيار 21 ” صباح الجمعة إلى 1495.50 ريال ” 398.80 دولار “، بعد أن كان قد انخفض إلى 1521.66 ريال سعودي ” 405.78 دولار “ يوم الخميس 25 فبراير، وبعد أن كان 1523.2 ريال سعودي ” 406.12 دولار “، عند إغلاق تعاملات الأربعاء الموافق 25 فبراير، وجاءت أسعاره صباح اليوم الموافق السبت 27 فبراير كالتالي:

سعر جنية الذهب 8 جرام عيار 21 : سجل صباح اليوم حوالي 1,463.43 ريال ” 390.25 دولار “. سعر جنية الذهب 8 جرام عيار 22 : سجل صباح اليوم حوالي 1,533.11 ريال ” 408.83 دولار “. سعر جنية الذهب 8 جرام عيار 24 : سجل صباح اليوم حوالي1,672.49 ريال ” 446.00 دولار “.