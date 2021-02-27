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عمر شويل - جدة خطوات إضافة أفراد الأسرة في تطبيق توكلنا بكل سهولة 1442هـ ، يُقدم تطبيق توكلنا العديد من الخدمات للمواطنين الكترونيًّا دون الحاجة إلى الذهاب لمقر الخدمة ، مما يُقلل من التجمّعات والازدحام خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد ( كوفيد19 ) ، كما أنه يوفر الكثير من الوقت والمجهود، وحتى يُتاح للجميع الإستفادة من الخدمات المختلفة التي يُقدمها تطبيق توكلنا، فأصبح من الضروري على من لديهم حساب على تطبيق توكلنا من إضافة ذويهم علي حسابهم الخاص.

يُعد تطبيق توكلنا أحد أهم الُسبل الإلكترونية التي أطلقتها المملكة العربية السعودية منذ عام من أجل خدمة المواطن السعودي عن بُعد لمنع تفشي انتشار فيروس كورونا، وقد تم استحداث العديد من الخدمات عبر تطبيق توكلنا، ويتم دعم وتطوير التطبيق من خلال الهيئة السعودية للبيانات و الذكاء الاصطناعي ( سدايا ).

الخدمات التي يُقدمها تطبيق توكلنا للمواطنين

خدمة إضافة وتحديث العنوان الوطني.

خدمة الجواز الصحي.

المحفظة الرقمية التي تُمكن المستخدم من عرض وثائقه الرسمية.

الهوية الرقمية ويمكن من خلال هذه الخدمة استعراض الهوية الوطنية للمستخدم.

يمكن للمستخدم الإطلاع علي المخالفات في المؤسسات والوزارات المختلفة.

عرض ومشاركة العنوان الوطني.

استعراض جميع خدمات اعتمرنا مثل تصاريح زيارة قبر الرسول صل الله عليه وسلم، وتصاريح الطواف بالحرم المكي وتصاريح الصلاة، وتصاريح الصلاة في الروضة الشريفة.

الإطلاع على المواعيد المحجوزة في الأحوال المدنية والجوازات.

عرض المخالفات العامة.

يُتيح للمواطنين عرض بطاقات الوضع صحي.

عرض المواعيد الخاصة بالجهات العدلية.

عرض تصاريح المعتمرين، كذلك يُمكن إلغاء التصريح تلقائياً في حالة إذا تعرض المُعتمر لتدهور في حالته الصحية.

يُمكن من خلاله حجز موعد جراء فحص كورونا بكل سهولة ويسر.

عرض البيانات الشخصية للمستخدمين مثل رخصة القيادة والمخالفات المرورية وبيانات الجواز وبيانات المركبات.

هناك خدمة توفر للأبناء استعراض الحالة الدراسية للأبناء.

خدمة استعراض الحالة الصحية للمستخدم بإستخدام الألوان.

خدمة تسجيل الدخول اليدوي للتجمع.

خدمات تصريح الحج.

إظهار نتائج قياس بعد معرفة نتائج التحاليل.

خدمة تسجيل الزائرين.

خدمة تصاريح الحج واستعراض بيانات التصريح الخاصة بالمستخدم.

خدمة رعاية التابعين

خدمة إنشاء التجمعات.

خطوات إضافة أفراد الأسرة في تطبيق توكلنا

الدخول على الصفحة الرسمية لتطبيق توكلنا .

. إدخال اسم المُستخدم وكلمة المرور الخاصة به.

يتم تسجيل الدخول.

يتم النقر على كلمة خدماتي.

يقوم المستخدم بإختيار كلمة الخدمات العامة والموجودة أسفل القائمة.

يتم إختيار أفراد الأسرة والمكفولين.

يقوم المستخدم بإضافة العمالة المنزلية والتابعين.

يقوم بإدخال رقم الهوية الخاصة بالتابع أو تسجيل رقم الإقامة التابعين.

يتم الضغط على كلمة حفظ لإنهاء العملية بنجاح.