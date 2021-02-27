نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حقيقة الغاء المساعدة المقطوعة في المملكة السعودية وطريقة الاستعلام عنها في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد المساعدة المقطوعة والتي يتم تقديمها من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية والتي تاتي في اطار حرص المملكة على تخفيف أعباء المواطنين السعوديين المقيمن باراضيها من فئات محدودى الدخل حيث يتم صرف تلك المساعدات بشكل سنوي في حسابات الأشخاص المستفيدين، وقد قامت الوزراة بالرد على تساؤلات المواطنين التي وردت من خلال صفحتها بخصوص الغاء تلك المساعدات.

المساعدات المقطوعة

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بنفي الشائعات التي تقول انه قد تم الغاء صرف المساعدات المقطوعة السنوية، كما اكدت انه جاري مراجعة طلبات الأشخاص المتقدمين والتي تم استلامها على الموقع الالكتروني الخاص بالوزراة، كما اكدت ان قيمة المستحقات سيتم ضخها للمستفيدين في موعدها.

كما اكدت انه سيتم إيداع المبالغ كما هو متعارف عليها اما بشكل سنوي او بشكلها نصف السنوي وذلك فور الانتهاء من عملية المراجعة والتدقيق، كما أعلنت ان الفئات المستحقة للمساعدات هم فئات الارامل الراعية للايتام، والسيدات المطلقات المعيلة، وذوي الهمم من الإعاقة والاحتياجات الخاصة، والاسر الفقيرة، والمراة المعيلة المهجورة، واسرة السجين.

الاستعلام عن المساعدات المقطوعة

تصل مبالغ المساعدات المقطوعة للاسرة المستفيدة الى ما يقارب من 30000 ريال سعودى، ويتم الاستعلام عن المساعدات المقطوعة من خلال الخطوات التالية:

يتم تسجيل الدخول على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ويقوم الشخص بإدخال البيانات الخاصة به من رقم الطلب ورقم السجل المدنى.

لتقوم بعدها بالضغط على الاستعلام.

اما عن الشروط الخاصة للحصول على المساعدات المقطوعة هي:

ان تكون جنسيته سعودى من الاب والام.

ولا يقل سنه عن 35 سنة.

وان يكون مقيم في المملكة والا يكون غادرها خلال اخر عام 3 شهور منفصبة او متصلة.

الا يمتلك المتقدم لاي ممتلكات باسمه.

والا يتحصل على أي اعانات او مقيم بأحد دور الايواء، وان يكون من فئات الدخل المحدود.