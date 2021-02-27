نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وظائف شاغرة في شركة المياه الوطنية بالمملكة لحملة البكالوريوس 1442هـ في المقال التالي

عمر شويل - جدة وظائف شاغرة في شركة المياه الوطنية ، بالمملكة العربية السعودية، تم الإعلان عنها اليوم، عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة، وأوضحت شركة المياه الوطنية NWC بالمملكة، أن الوظائف الشاغرة، هي وظائف إدرية، لحملة الشهادة العلمية بدرجة البكالوريوس، في تخصصات المحاسبة والمالية، للعمل تحت مسمى وظيفي مدير السياسات والإجراءات المالية، وسيتم العمل لدى الفرع الرئيسي للشركة في مدينة الرياض، والجدير بالذكر أن وفق مستجدات برنامج دعم توظيف السعوديين، قد تم الإعلان عن العديد من الوظائف الشاغرة بالمملكة،في الفترة الأخيرة بشكل يومي، في القطاعين العام والخاص، وأيضًا الحكومي بالمملكة، كما وعد القائمين على شؤونها منذ بداية عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده سمو الأمير محمد بن سلمان، على القضاء على البطالة، وخلق فرص عمل تقدر بمئات الآلاف من الوظائف الشاغرة، والتي تليق بالشباب السعودي من الجنسين، وتحقق طموح الشباب، ونتائج تلك الوعود تتحقق يوميًا واحدة تلو الأخرى منذ تدشين برامج رؤية المملكة 2030م.

وظائف شاغرة في شركة المياه الوطنية

وقد أوضحت شركة المياه الوطنية بالسعودية، أن آخر ميعاد للتقديم عبر موقعها الرسمي، يوم الإثنين الموافق 26 إبريل لعام 2021م، الموافق 14 من شهر رمضان المبارك لعام 1442هـ، وكما تم ذكره في الإعلان أن التقديم سيكون إلكترونيًا، وهي الطريقة الحديثة لرقمنة قطاعات الدولة، التي تبنتها رؤية المملكة 2030م، برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده سمو الأمير محمد بن سلمان، والتي تهدف للعمل على راحة المواطن السعودي، والإرتقاء بالمملكة وجعلها نموذج رائد عالمي منافس، ومع انتشار جائحة كورونا، أفادت تلك الرقمنة في العمل على الحفاظ على صحة سلامة كافة المواطنين، والجدير بالذكر أن هذا الإعلان تزامن مع عدة وظائف بقطاعات المملكة المختلفة مثل، إعلان عن مشروع البحر الأحمر وظائف شاغرة إدارية وهندسية للجنسين، وإعلان الهيئة العامة للنقل وظائف شاغرة، ووفق أحدث مستجدات توطين لتوظيف 115 ألف شاب سعودي 1442هـ، تم الإعلان عن وظائف شاغرة في شركة تطوير التعليم، وغيرها العديد من الوظائف التي تؤكد أن العمل بالمملكة، يسير على قدم وساق، لتحقيق أهداف برامج رؤية 2030م.

شروط الإلتحاق بالوظائف المعلن عنها بالشركة

وللتقدم للوظائف الإدارية المعن عنها، لابد من توافر الشروط التالية:

أن يكون المتقدم لطلب الوظيفة سعودي الجنسية. إجادة مهارات اللغة الإنجليزية كتابة وقراءة لفظية. أن يكون المتقدم على دراية كافية عن ممارسات الشركات، في المملكة العربية السعودية. يجب على المتقدم، أن يكون عل دراية ومعرفة جيدة بنظام Oracle ERP. شرط الخبرة في تحديد، احتياجات السياسة والإجراءات للإدارة المالية، وفقًا للممارسات اليومية. شرط وجود خبرة في مراجعة السياسات، والإجراءات داخل المؤسسات الكبيرة. أن يكون المتقدم على معرفة محاسبية، إضافة إلى المعرفة بالمعايير الدولية، لإعداد التقارير المالية كميزة إضافية. القدرة على ربط الإجراءات والسياسيات بممارسات الأعمال، ورؤية القسم ومؤشرات الأداء الرئيسية.

رابط التسجيل وكيفية التقديم في وظائف شركة المياه الوطنية

وبإمكان الراغب في التقديم، في الوظائف الإدارية المعلن عنها، أن يتبع الخطوات التالية للتسجيل:

القيام بالدخول رابط التوظيف الموقع الإلكتروني الرسمي، في شركة المياه الوطنية.

الضغط على أيقونة تقديم، والدخول الحساب عبر البريد الإلكتروني، أو تسجيل اسم المستخدم.

تعبئة كافة البيانات المطلوبة.

القيام بإرسال الطلب.