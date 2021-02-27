نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نظام نور وخطوات تسجيل الطلاب المستجدين في المرحلة الثانية برقم الهوية في المقال التالي

عمر شويل - جدة بدأ نظام نور في فتح الباب أمام الطلاب المستجدين لتسجيل طلاب الصف الأول الإبتدائي برقم الهوية، وتعد تلك المرحلة الثانية للقبول في العام الدراسي 1443 هجريا وذلك بعدما أعلنت بذلك وزارة التعليم السعودية حسب خطة زمنية تم إعدادها مسبقا.

فتح باب التسجيل في نظام نور برقم الهوية

يمكن التسجيل مباشرة في نظام نور من قبل ولي الأمر أو من خلال قائد المدرسة حال تعذر ذلك على الطالب أو الطالبة في قيام أولياء أمورهم بالتسجيل.

خطوات تسجيل طلاب الصف الأول الإبتدائي في نظام نور

حدد نظام نور عددا من الخطوات من أجل القيام بتسجيل المستجدين وذلك من خلال الموقع الرسمي لنظام نور من هنا.

الدخول على موقع نور كخطوة أولى.

القيام بإختيار رابط التسجيل لولي الأمر.

القيام بإدخال سجل ولي الأمر.

القيام بإدخال إسم المستخدم.

إدخال رقم الهوية أو الإقامة وصلة الإقامة وتاريخ الميلاد.

القيام بتحديد الصف للطفل وذلك بناء على تاريخ الميلاد.

القيام بإدخال بيانات الطالب والسكن وكذلك طريقة الإتصال مع الطالب.

القيام بإختيار المدرسة حسب المسكن الخاص بولي الأمر والطالب وحسب إدارة التعليم.

القيام بالمواقة على الإقرار والتعهد.

فتح باب التسجيل في نظام نور للطلاب غير السعوديين

يذكر أن نظام نور سيطرح إمكانية تسجيل الطلاب غير السعوديين وكذلك أبناء الدبلوماسيين يوم 14 شعبان، هذا وسيتم إتاحة التسجيل في مدارس تحفيظ القرأن الكريم مع الإلتزام الكامل بكل الإجراءات الإحترازية والتدابير المناسبة وكذا التسجيل للطلاب السعوديين وغير السعوديين في المدارس العالمية والمدارس الأهلية المختلفة.

يذكر ان التسجيل عبر نظام نور للطلاب السعوديين ممن تنطبق عليهم شروط العمر، أما أي طالب تجاوز 11 عام أو تجاوزت أعمارهم سن القبول يمكن لهم التسجيل من قائد المدرسة، ويعد نظام نور من المواقع في السعودية التي تحظي بإقبال كبير من جانب السعوديين خاصة وأن الموقع يوفر العديد من الخدمات الخاصة بعرض نتائج الطلاب في المراحل المتوسطة والثانوية وكذلك بنتائج القبول في اختبارات القدرات وذلك لطلاب الثانوية العامة وييسر بشكل كبير على كل الطلاب بالحصول على الخدمات من خلال رقم الهوية.

يذكر أن نظام نور بدأ الجمعة إستقبال طلبات تسجيل الطلاب المستجدين وذلك في المرحلة الثانية من مراحل القبول في العام الدراسي المقبل، وتعد المرحلة الثانية شاملة لكل الطلاب السعوديين وأبناء السعوديات من أباء غير السعوديات وأباء غير السعوديين في المدارس الحكومية والمدارس التي تشمل التحفيظ والتي لا توجد بها مفاضلة على الإطلاق.