“التحالف”: اعتراض وتدمير طائرة مسيّرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه خميس مشيط

بلادي – الرياض :
تمكنت قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم (السبت)، من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية، الإرهابية المدعومة من إيران، باتجاه مدينة خميس مشيط.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العميد الركن تركي المالكي، أن الطائرة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية معدة بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.
وأبان أن محاولات الميليشيا الحوثية الاعتداء على المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة وممنهجة تمثل جرائم حرب، مؤكداً أن قوات التحالف تتخذ وتُنفذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
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