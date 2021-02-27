بلاغ من مواطنة يقود لضبط مُخالفات لأنظمة الإقامة والتوطين والاحترازات بأسواق مكة بالرياض

بلادي – الرياض :
قاد بلاغ من مواطنة، أمانة منطقة الرياض بالتعاون مع الجهات المعنية إلى ضبط عدة مُخالفات لأنظمة الإقامة والتوطين، وكذلك الإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة بفيروس “كورونا” بأسواق مكة.
ووثّق مقطع فيديو، لحظة مُداهمة فرق التفتيش للمحلات داخل الأسواق والوقوف على مدى التزامها بالإجراءات الوقائية، وكذلك أنظمة التوطين والإقامة.
ورصد مراقبو الأمانة، هروب بعض العمال المُخالفين من المحلات عند وصول الفرق، إلى جانب حالات تستر تجاري.
وأغلقت الفرق كل المحلات المُخالفة للأنظمة، وضبطت المُخالفين تمهيداً لاتخاذ الإجراءات النظامية حيالهم.
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