وزير الشؤون الإسلامية يعزّي أسرة المؤذن المتوفى بـ”كورونا” في الرياض

بلادي – الرياض :

قدم وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، تعازيه ومواساته لأسرة وذوي مؤذن جامع العبدالقادر بحي سلطانة في الرياض الشيخ فهد بن عبد الرحمن العبد القادر، الذي توفي متأثراً بإصـابته بفيروس “كورونا”.

وأجرى “آل الشيخ” اتصالاً هاتفياً بنجل الفقيد، نقل خلاله تعازيه ومواساته، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه وأهله الصبر والسلوان.

من جانبه، أعرب محمد بن فهد نجل المؤذن المتوفى، عن شكره وتقديره لوزير الشؤون الإسلامية، على مبادرته بتقديم التعازي والمواساة له ولأسرته، مؤكداً أن اتصال الوزير بادرة غير مستغربة، وخفف الكثير من ألمهم ومصابهم بفراق والدهم.