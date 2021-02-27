بعد إصرار مسؤوليه على تجاهل التعليمات.. “أمانة الرياض” تغلق سوق اللحوم في البطحاء

بلادي – الرياض :

أعلنت أمانة منطقة الرياض، إغلاق سوق اللحوم في البطحاء، بالتعاون مع الجهات الأمنية، وذلك استجابة لبلاغات وردت من مواطنين.

وأوضحت الأمانة أن إغلاق السوق جاء بعد إصرار المسؤولين عنه على تجاهل تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس “كورونا”.

وأبانت أن مراقبيها نفذوا 213 جولة رقابية خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث تم رصد 482 مخالفة للتدابير الوقائية، وجرى إغلاق 64 منشأة خالفت الإجراءات الاحترازية.

وأشارت إلى أن مؤشر الإغلاقات اليومي للمنشآت يتراوح ما بين 29 و128 منشأة، حيث بلغ إجمالي حالات الإغلاق 516 منشأة خلال الأسبوع الماضي.