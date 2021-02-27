في خطوة تتيح لها الحصول على تسهيلات ومحفزات.. “منشآت” تعتمد 50 شركة اجتماعية

بلادي – الرياض :
اعتمدت هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، 50 شركة اجتماعية، حققت المعايير المطلوبة بشكل جوهري، ما يفتح أمامها آفاقاً جديدة للحصول على المحفزات والتسهيلات التي تقدمها الجهات الحكومية.
وأوضحت الهيئة أن الشركات التي تم اعتمادها أصبحت كيانات موثقة، مبينة، وفقًا لصحيفة “الاقتصادية”، أن هذا سيحقق لها كسب ثقة المؤسسات المانحة والمستهلك النهائي لمنتجاتها وخدماتها.
وأشارت إلى أن الاعتماد سيسهم أيضًا في تجاوز تحديات صعوبة التمييز القانوني بين المنشآت الهادفة إلى تعظيم الأرباح وبين منشآت الريادة المجتمعية الهادفة إلى تعظيم الأثر الاجتماعي.
وكانت الهيئة قد أطلقت رسميًا بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة كأحد الصناديق والبنوك التنموية التابعة لصندوق التنمية الوطني الذي يهدف إلى زيادة التمويل المقدم إلى قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وسد الفجوة التمويلية.
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