في خطوة تتيح لها الحصول على تسهيلات ومحفزات.. “منشآت” تعتمد 50 شركة اجتماعية

بلادي – الرياض :

اعتمدت هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، 50 ‏شركة اجتماعية، حققت المعايير المطلوبة بشكل جوهري، ما يفتح أمامها آفاقاً ‏جديدة للحصول على المحفزات ‏والتسهيلات التي تقدمها الجهات الحكومية.

وأوضحت الهيئة أن الشركات التي ‏تم اعتمادها أصبحت كيانات موثقة، مبينة، وفقًا لصحيفة “الاقتصادية”، أن هذا سيحقق لها كسب ثقة ‏المؤسسات المانحة والمستهلك النهائي لمنتجاتها وخدماتها. ‏

وأشارت إلى أن الاعتماد سيسهم أيضًا في تجاوز تحديات صعوبة ‏التمييز القانوني بين المنشآت الهادفة إلى تعظيم الأرباح وبين ‏منشآت الريادة المجتمعية الهادفة إلى تعظيم الأثر الاجتماعي.

وكانت الهيئة قد أطلقت رسميًا بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة ‏كأحد الصناديق والبنوك التنموية التابعة لصندوق التنمية الوطني ‏الذي يهدف إلى زيادة التمويل المقدم إلى قطاع المنشآت الصغيرة ‏والمتوسطة وسد الفجوة التمويلية.