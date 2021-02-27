لمحافظته على التراث بعسير.. “الألمعي” ينال جائزة إحياء التراث

بلادي – الرياض :
نال صاحب قصر مالك التراثي في محافظة رجال ألمع، المواطن “حديش جبان الألمعي”، جائزة إحياء التراث التي تقدمها وزارة السياحة؛ وذلك تقديراً للمجهودات التي يقدمها في إطار المحافظة على التراث بمنطقة عسير.
وجرى ترشيح الألمعي للمنافسة على الجائزة على مستوى المملكة، حيث يعتبر أحد العاشقين والمهتمين بالتراث من خلال مشاركته في العديد من المهرجانات التي تهتم بالتراث والموروثات الشعبية بالمملكة وخارجها.
من جانبه، أعرب الألمعي عن سعادته الكبيرة بهذه الجائزة، مؤكداً أن المحافظة على التراث لون من ألوان الثقافات التي تعبر عن الشعوب وتحفظ لها هويتها وأصالتها التاريخية.
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