مُختصان بالطقس يوضحان موعد عودة الأجواء الدافئة للمملكة

بلادي – الرياض :

توقع مُختصان في شؤون الطقس، أن تشهد مناطق المملكة خلال الأيام المقبلة ارتفاعاً تدريجياً في درجات الحرارة.

وأوضح المُختص بشؤون الطقس زياد الجهني، أن عودة الأجواء الدافئة ستكون تدريجية ابتداءً من اليوم (السبت) على جميع مناطق المملكة، وتميل للحرارة نهاراً على السواحل الغربية.

ولفت الباحث في الطقس عبدالعزيز الحصيني، إلى أن هناك حالة ممطرة خفيفة وسريعة ستشهدها المملكة اعتباراً من يوم غدٍ (الأحد)، مبيناً أن نطاق تأثيرها سيكون على أجزاء من شمال وغرب وجنوب ووسط وشرق المملكة، على أن يرافق ذلك ارتفاع تدريجي في الحرارة.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع معاودة ھطول الأمطار اليوم (السبت)، وغداً (الأحد) على معظم المناطق.