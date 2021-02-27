بلادي – الرياض :
توقع مُختصان في شؤون الطقس، أن تشهد مناطق المملكة خلال الأيام المقبلة ارتفاعاً تدريجياً في درجات الحرارة.
وأوضح المُختص بشؤون الطقس زياد الجهني، أن عودة الأجواء الدافئة ستكون تدريجية ابتداءً من اليوم (السبت) على جميع مناطق المملكة، وتميل للحرارة نهاراً على السواحل الغربية.
ولفت الباحث في الطقس عبدالعزيز الحصيني، إلى أن هناك حالة ممطرة خفيفة وسريعة ستشهدها المملكة اعتباراً من يوم غدٍ (الأحد)، مبيناً أن نطاق تأثيرها سيكون على أجزاء من شمال وغرب وجنوب ووسط وشرق المملكة، على أن يرافق ذلك ارتفاع تدريجي في الحرارة.
وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع معاودة ھطول الأمطار اليوم (السبت)، وغداً (الأحد) على معظم المناطق.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مُختصان بالطقس يوضحان موعد عودة الأجواء الدافئة للمملكة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.