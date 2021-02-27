إنطلاق المبادرات الاجتماعية لمركز حي الشرائع في ممشى مواقف حجز السيارات بشرائع مكة

دوت الخليج – أحمد السبيعي :

أنطلقت يوم أمس ثلاث مبادرات لجمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة والتي نفذها مركز حي الشرائع في مواقف حجز السيارات بطريق الطائف السيل السريع وهي مبادرة لنجعلها صفر إصابات من فايروس كورونا وصديق البيئة وجدد نشاطك وقد قدم الارشاد والإيضاح للجمهور كل من ؛ مدير مركز حي الشرائع الأستاذ صالح الزهراني ،،، وعضو مجلس الادارة بالمركز الأستاذ حجب العصيمي اللذان تواجدا منذو انطلاقة المبادرات وبتعاون 20 متطوعا ومتطوعة من فريق نادي النشامى التطوعي التابع لمركز الحي

وقدموا الماء مع ” وجبة خفيفة لمرتادي ممشى مواقف الحجز ، ومزاولي رياضة المشي من مختلف شرائح المجتمع

وتم إعدادا المبادرات إعداداً جيدا بتوفير كل متطلبات الجذب لهواة المشي والرياضية في الهواء الطلق ويسعون إلى الاسهام في جعلها صفر إصابات ، من فايروس كورونا

والتوعية بالمحافظة على البيئة إلى جانب نشر الوعي بأهمية الرياضة والحركة وفوائده المتعددة على صحة الإنسان

وقد أسهمت بلدية الشرائع الفرعية في توفير هذا المكان المناسب للمبادرة

وتضمن فعاليات تقديم الإرشاد بالالتزام بالتباعد في الإماكن العامة وداخل المباني ، وضرورة استخدام واقي الوجه “الكمام ” وغسل اليدين باستمرار، وبيان إيضاح أهمية ممارسة رياضة المشي وركوب الدراجات الهوائية والمحافظة على البيئة ، مستخدمين عرض المقاطع المصورة ، والعبارات الإرشادية المحددة

وأسهم المتطوعين في توزيع نحو 500 عبوة مياه صحية ، ونحو 300 واقي وجه “كمام “إضافة إلى بعض الهدايا الخاصة بالأطفال

وتحظى المبادرات بمتابعة من رئيس المركز وأعضاء مجلس الادارة

، ويتابع المتطوعين ميدانيا في الموقع مساعد الإداري للمركز الأستاذ محمد صالح العبيدي.ورئيس القسم الرياضي الأستاذ تركي اللحياني وقد وجدت المبادرات الإعجاب من عدد كبير من مرتادي مواقف حجز السيارات بشرائع مكة وتفاعل مع المبادرات عدد من الإعلاميين ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الذين تواجدوا على مدار اليومين الماضية والجدير بالذكر ان المبادرات بدأت يوم أمس الأول الخميس وتستمر لمدة شهر في هذا الموقع