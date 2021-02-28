ماهي المساعدة المقطوعة 1442 وكيفية التقديم إلكترونيا للخصول عليها وصرفها

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عمر شويل - جدة ماهي المساعدة المقطوعة 1442 وكيفية التقديم إلكترونيا يعتبر نظام المساعدة المقطوعة هو من أهم أنواع المساعدات المالية المقدمة من الحكومة السعودية للمواطنين ذوى الدخل المحدود وذلك يتم عن طريق وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث يعمل على تحسين الظروف المعيشية والمستوى الاقتصادي لجميع الأسر المحتاجة وأيضا لذوي الدخل المحدود لتوفير كل ما يحتاجون إليه بكل يسر وسهولة في إطار الضمان الاجتماعي للمواطن السعودي، حيث سيتم التوضيح من حلال موقع ثقفني عن ماهي المساعدة المقطوعة 1442 وكيفية التقديم على المساعدة المقطوعة إلكترونيا وكيفية صرف المساعدات المقطوعة لأصحاب معاشات الضمان الاجتماعي للمتزوجين.

ماهي المساعدة المقطوعة 1442

لقد تم التوضيح سابقا عن موعد صرف المساعدة المقطوعة 1442 والشروط الواجب توافرها

لقد تم إصدار برنامج المساعدة المقطوعة من قبل وزارة الموارد البشرية وذلك بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وذلك يتم من خلاله منح المواطنين السعوديين الذين يعانون من الاحتياج المستحقين للدعم حيث يعمل على تحسين الظروف المعيشية للمواطن.

حيث أن برنامج المساعدة المقطوعة تم إصدارة قبل سنوات ويتم من خلاله منح المواطنين السعوديين الذين يعانون من الاحتياج لذلك تتواجد إمكانية التقديم بالمملكة العربية السعودية على المساعدة المقطوعة كل عام وذلك للأشخاص الذين يمتلكون دخل غير ثابت ويكون كل عام أما عن الأشخاص الذين يمتلكون دخل ثابت يمكن التقديم للحصول على الدعم ولكن ذلك كل عامين وذلك للعمل على توفير حياة كريمة لهم.

كيفية التقديم على المساعدة المقطوعة إلكترونيا

_ لقد تم الإمكان من التسجيل على المساعدة المقطوعة من خلال الدخول على موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وذلك باتباع الخطوات وهى:

يتم إعداد اسم مستخدم جديد.

القيام بكتابة رقم الهوية.

القيام بكتابة تاريخ الميلاد.

يتم كتابة رقم الهاتف المحمول وتأكيده.

يتم كتابة كلمة المرور وتأكيدها.

القيام بكتابة رمز التحقق.

يتم النقر على علامة التعهد التي توجد بالأسفل ثم النقر على كلمة تسجيل.

القيام بإدخال الرمز المرسل على الهاتف المحمول والضغط على تأكيد.

سوف يتم إظهار كافة البيانات بشكل كامل

القيام بتعبئة كافة الخانات الفارغة .

القيام بتعبئة كافة الخانات الفارغة

يتم كتابة الاسم بالكامل، والجنس، والسكن، والدخل الشهري، والوظيفة ،والحالة التعليمية، والقدرة على العمل، والعمر.

القيام بكتابة بيانات السكن بشكل تفصيلي العنوان البريدي، والحي، والمدينة، والشارع، كتابة كافة بيانات التواصل ورقم الهاتف، ورقم هاتف أخر في حالة وجوده والبريد الإلكتروني في حالة وجوده.

يتم أدخال كافة بيانات الحساب البنكي وتأكيد رقم الحساب وكتابة اسم البنك.

الإفصاح عن الدخل (إذا يوجد، أو لا يوجد) أو إضافة دخل.

أخيرا على المستخدم الموافقة على الشروط كاملة.

كيفية صرف المساعدات المقطوعة لأصحاب معاشات الضمان الاجتماعي للمتزوجين

يتم صرف معاش الضمان الاجتماعي للشيوخ حتى سن 60 عاما للسيدات و الرجال.

القيام بصرف الضمان الاجتماعي لكل سيده غاب عنها عائلها و لديها أبناء.

يتم صرف المعاش إذا كانت السيدة متزوجه وغير مطلقه منه لكنه لا ينفق عليها و على أبناءها و تركها كالمعلقة فيتم صرف الضمان الاجتماعي.

يتم صرف المعاش إذا كان الشخص لا يمتلك أي مصدر للرزق يكفيه للمعيشه .

يتم صرف معاش الضمان الاجتماعي للأيتام إناثاً أو ذكوراً و أيضاً لمجهولي النسب.

يتم صرف المعاش لأي شخص لديه إعاقة .

يتم صرف المعاش لأبناء السيدات السعوديات الغير متزوجات من رجل سعودي و لا ينفق عليهم .

يتم صرف معاش الضمان الاجتماعي للسيدات السعوديات التي تم سجن زوجها و لديه منه أبناء.

يتم الصرف للسيده التي ليس لديها سجل مدني أو رخصه تجاريه لنشاط تجارى.